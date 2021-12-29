2021年深入学习贯彻习近平生态文明思想研讨会现场。人民网记者 余璐摄

人民网成都12月29日电 （记者余璐）12月28日，2021年深入学习贯彻习近平生态文明思想研讨会在四川成都举行。研讨会以“深入学习贯彻习近平生态文明思想 努力建设人与自然和谐共生的美丽中国”为主题，通过线上线下相结合的方式开展理论研讨和实践交流，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，深化对习近平生态文明思想重大意义、丰富内涵、核心要义、实践要求的理解和把握，指导推动生态文明和美丽中国建设。

生态环境部党组书记孙金龙，四川省委书记、省人大常委会主任彭清华出席主论坛并作主题报告。四川省委副书记、省长黄强出席主论坛并致辞。

孙金龙在报告中指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以前所未有的力度抓生态文明建设，生态文明战略地位显著提升，绿色发展成效不断显现，生态环境质量明显改善，生态文明制度体系更加健全，全球环境治理贡献日益凸显，美丽中国建设迈出重大步伐，我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。这些成就的取得，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，在于习近平新时代中国特色社会主义思想尤其是习近平生态文明思想的科学指引。习近平生态文明思想是党领导人民推进生态文明建设取得的标志性、创新性、战略性重大理论成果，内涵丰富、博大精深，主要体现在坚持党对生态文明建设的全面领导、坚持人与自然是生命共同体、坚持绿水青山就是金山银山、坚持全面推动绿色发展、坚持良好生态环境是最普惠的民生福祉、坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境、坚持建设美丽中国全民行动、坚持共谋全球生态文明建设等方面。要在学思用贯通、知信行统一上下功夫，更加自觉推动发展与保护协同共进，更加自觉深入打好污染防治攻坚战，更加自觉建立健全现代环境治理体系，更加自觉推动构建地球生命共同体，勇做习近平生态文明思想的坚定信仰者、忠实践行者、不懈奋斗者。

彭清华在报告中指出，习近平生态文明思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是新时代建设社会主义生态文明的强大思想武器，深刻回答了为什么建设生态文明、建设什么样的生态文明、怎样建设生态文明等重大理论和实践问题，把我们党对生态文明建设规律的认识提升到了一个新高度。这一重要思想，体现了为中华民族长远计、为子孙后代谋的大局观，体现了坚持生态优先、绿色为要的发展观，体现了人民至上、以人为本的价值观，体现了统筹兼顾、整体谋划、综合施策的系统观，体现了依法依规、从严从实、动真碰硬的治理观。通过这些年在学习中实践、在实践中深化，我们越来越深切地感受到习近平生态文明思想的强大真理力量。四川是长江黄河两大母亲河的重要水源涵养地和补给地，生态环境地位独特而重要。我们将以本次研讨会为契机，继续在学懂弄通做实习近平生态文明思想上下功夫，始终胸怀“国之大者”，紧紧围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，系统谋划推动全省“十四五”生态文明建设和生态环境保护工作，让巴蜀大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美，奋力谱写美丽中国的四川篇章。

黄强在致辞中说，党的十八大以来，习近平总书记就生态文明建设提出一系列新理念新思想新战略，形成了习近平生态文明思想，开辟了生态文明建设理论和实践的新境界。四川好山好水好风光。习近平总书记叮嘱我们，一定要把生态文明建设这篇大文章写好，充分绽放四川独特的自然生态之美、多彩人文之韵，谱写美丽中国的四川篇章。我们始终牢记嘱托，重拳出击治污染，壮士断腕调结构，“四不两直”抓督察，进一步筑牢长江黄河上游生态屏障，美丽四川建设迈出坚实步伐。我们将深入学习贯彻习近平生态文明思想，抓好中央生态环保督察反馈问题整改，一体化保护和系统治理山水林田湖草沙冰，有序推进碳达峰碳中和，加快建设人与自然和谐共生绿色发展先行区，肩负起维护国家生态安全的神圣使命。

生态环境部党组成员、副部长翟青主持主论坛。中央党史和文献研究院副院长王志民，全国人大宪法和法律委员会副主任委员、中国法学会副会长江必新，全国政协经济委员会副主任、中国环境与发展国际合作委员会中方首席顾问刘世锦，中国地质大学（武汉）校长、中国科学院院士王焰新，北京工业大学生态文明研究院院长、中国社科院学部委员潘家华在主论坛作主旨演讲。

研讨会由习近平生态文明思想研究中心主办，生态环境部环境与经济政策研究中心、四川省生态环境厅承办，设主论坛和“理论创新”“实践创新”“制度创新”“宣传推广”4个平行分论坛。

天津、江苏、浙江、安徽、福建、江西、贵州、青海等省（市）人民政府有关负责同志，四川省委、省人大、省政府、省政协及成都市有关负责同志，有关地方党委政府及有关部门负责同志，中央和国家有关部门司局和单位负责同志，联合国环境规划署驻华代表，部分中央批准成立的习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心（院）、相关研究机构、高等院校的负责同志和专家代表以及部分社团、行业协会、企业代表和媒体记者，共计260余人现场或通过视频出席和参加会议。

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