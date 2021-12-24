人民网北京12月24日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，日照至兰考高速铁路曲阜至菏泽至庄寨段（以下简称日兰高铁曲庄段）将于12月26日开通运营，“牡丹之都”菏泽接入全国高铁网，菏泽至北京、济南间最快分别2小时59分钟、1小时23分钟可达。

日兰高铁东起山东省日照市，向西经临沂市、济宁市、菏泽市，终至河南省开封市兰考县，线路设计时速350公里。日兰高铁日照至曲阜段已于2019年11月26日开通运营。此次开通的曲阜至菏泽至庄寨段全长199公里，共设曲阜南、济宁东、济宁北、嘉祥北、巨野北、菏泽东、庄寨7座车站。连通目前在建的庄寨至兰考段后，将实现日照至兰考高速铁路的全线开通运营。

日兰高铁曲庄段沿线贯穿多个历史名城，旅游资源丰富，文化底蕴深厚。自2019年1月开工建设以来，国铁集团组织参建单位注重当地文化遗产和生态环境保护，科学有序、安全优质推进工程建设，确保了项目如期建成。项目开通运营前，铁路部门严格各项规定和标准，精心组织各专业设备的联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通讯信号系统等进行了综合优化调整，满足了高速铁路安全稳定运营要求，具备开通运营条件。

日兰高铁曲庄段开通运营后，铁路部门将安排开行动车组列车18对，初期运营时速300公里。2022年1月10日全国铁路运行图调整时，安排动车组列车23对，其中日常线19对、高峰线4对。

日兰高铁是我国“八纵八横”高速铁路网的重要连接线，其东端在日照与青盐铁路相连，中端在曲阜与京沪高铁相连，未来，西端将在菏泽与京港高铁、在兰考与徐兰高铁相连，在鲁南和豫东串起一条高速铁路“金腰带”，进一步完善区域路网结构，增强鲁南和中原地区交通互联互通性，极大便利沿线人民群众出行，对促进区域经济社会发展，助力中部崛起战略实施，具有十分重要的意义。

据悉，铁路部门今日起开始发售日兰高铁曲庄段动车组列车车票。具体车次、时刻等服务资讯信息，旅客朋友可查询“中国铁路”微信和铁路12306网站、微信、客户端。

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