人民网北京12月24日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，日前，国家外汇管理局公布了2021年11月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，11月份我国跨境资金收付和外汇市场交易保持活跃，外汇形势总体平稳。

“从总量看，11月份，银行结汇和售汇合计4468亿美元，非银行部门涉外收入和支出合计10752亿美元，环比分别增长26%和23%，延续了2020年以来总体增长的趋势。从差额看，11月份，银行结售汇顺差252亿美元，较10月份有所增加，主要来自于贸易项下出口收入结汇增多；非银行部门涉外收支顺差331亿美元，与10月份基本持平。截至11月末，外汇储备余额为32224亿美元，与10月末相比保持基本稳定。”王春英说。

王春英表示，市场预期保持平稳。从衡量市场预期的结售汇意愿看，11月份，结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）为65%，与7-10月月均水平相当；售汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）为64%，较7-10月月均水平略升0.9个百分点，说明市场主体结汇和售汇意愿总体稳定。此外，跨境双向投资合理有序。11月份，外商直接投资资本金净流入保持一定规模，对外直接投资资本金净流出稳中有增；外资净增持境内债券和股票合计244亿美元，显示境外投资者持有人民币资产的意愿依然稳定。

“当前，外部环境中的不确定性不稳定因素增多，新冠肺炎疫情仍在全球起伏反复，部分国家通胀保持高位，主要发达经济体货币政策转向调整可能加快。但我国经济韧性强，宏观政策稳健有效，长期向好的基本面没有改变，外汇市场平稳运行的基础依然稳固。”王春英说。

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