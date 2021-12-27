人民网记者 夏晓伦

“要解决好高校毕业生等青年就业问题，健全灵活就业劳动用工和社会保障政策”“要在推动高质量发展中强化就业优先导向，提高经济增长的就业带动力”……近日举行的中央经济工作会议传递出2022年持续稳就业的积极信号。

最新数据显示，2021年1至11月，全国城镇新增就业达到1207万人，超过全年预期目标。有专家表示，近年来，各级地区各部门政府把稳就业放在更加突出的位置，取得了良好的成效。同时，各行各业也在不断探索更多的方式方法，多措并举助力就业创业。

稳就业促发展

民营企业显担当、有力量

就业是经济的“晴雨表”，更是社会的“稳定器”。多年来，民营企业已经发展成为社会经济的重要支撑力量，由于涉及面广，民营企业提供就业岗位也形式多样。

例如，随着电子商务的快速发展，民营企业在交通运输、仓储和邮政、金融、信息传输、计算机服务和软件业发展较快，所占比重逐年上升。有统计数据显示，我国民营企业已成创造就业岗位的最重要渠道，提供了80%的城镇就业岗位，吸纳了70%以上的农村转移劳动力，新增就业90%在民营企业。

尤其在2020年疫情期间，广大民营企业克服种种困难，努力复工复产，采取有力措施稳岗扩岗，为稳就业、保就业、保基本民生做出了重要贡献，涌现出一大批先进典型和感人事迹。

“说实话，疫情期间，我们作为实体商业，面临了严峻的挑战。即使是复工复产后，我们的客流量也较之前下降了近6成，店面和员工的收入更是锐减。”武汉菱角湖万达广场丝芙兰店长刘易回忆说。

购物中心是城市经济和民生保障的重要枢纽，为减轻疫情对商户造成的压力，全国各万达广场第一时间对场内所有商户在指定日期内的租金及物业费实行全免政策，仅这一项万达集团就少收入超40亿元。对于部分满足条件的商户，除了免除租金，物管费等还可申请免息分期付款，最高可分期至12月缴纳。

刘易怀着感激之情表示：“多亏了这项政策，我们才能从最困难的日子里熬过来，那段时间我们十几名员工，没有一个离职的，都坚守在工作岗位上。”

从民生角度来看，在经济增速放缓、疫情防控常态化的关键时期，就业的“稳定器”作用尤为重要。数据显示，在2020年，万达顶着疫情的压力，新开万达广场45家、万达影城74家、万达酒店14家，这些商业的开业，为社会创造了超过16万个就业岗位。

武汉万达影城被授予大学生实习实训基地。

因地制宜

推动本地人才就近就业

王方周，贵州丹寨排调镇排耸村人，在蜡染行业里，从种植蓝靛草，到加工蓝靛泥，从画蜡图案设计、绘画、浸染到缝制成品，王方周的技艺都是大师级别。

2016年8月，王方周与朋友在丹寨县城合伙创办了千年传蜡染制作坊。年底，他们听说万达丹寨小镇即将开业，又在小镇创建了欧报浪蜡染体验馆。

“希望能通过自己的体验馆，给当地年轻人多开设一些蜡染课程，让他们爱上这个民族传统工艺，让苗族蜡染这个非物质文化遗产能够发扬光大，走出丹寨，走向世界，让更多人从中获益。”王方周说。

王方周给小朋友们上课。

丹寨被誉为中国的“非遗之乡”，丹寨万达小镇则傍湖而建、风景秀美、交通便利。为传承非遗文化，展现民族风情，小镇不断加大对国家非物质文化遗产的保护工作，全面展示本地苗侗民俗文化，周周举办非遗文化主题活动，为游客们展示了一场又一场壮观的非遗盛宴。

自开业以来，丹寨万达小镇已接待游客2750万人次，旅游综合收入225亿元，为丹寨带来了收入的同时，其涉及的产业直接和间接带动了2万人就业。

丹寨万达小镇每年接待大量游客。

可持续的就业趋势让更多丹寨人回乡就业，也吸引了众多外来的优秀人才。为促进本地就业，实现就近就业，万达集团在2016年投资3亿元成立贵州万达职业技术学院。2017年开学至今，已开办旅游、护理、财经、文产4个系10个专业（护理、会计、财管、审计、民族工艺品制作、旅游、电商、酒店管理、学前、早教），目前累计就读学生4028人。

2020年，针对丹寨特有的非遗文化民族工艺品制作，学院还新开设了国春银饰班，由丹寨国春银饰公司提供专业技师开展实训教学，安排实习及就业岗位，真正实现毕业即就业。同时万达各系统及小镇商户每年提供就业岗位，学院应届毕业生可参与岗位面试。

国春银饰班老师为学生讲解制作工艺。

今年10月，丹寨万达小镇被文化和旅游部拟确定为第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区。在乡村振兴这条路上，丹寨人越走越稳健，越走越宽广。

促大学生就业

企业有温度、员工有盼头

“90后”的柯威，现在已经是万达商管集团武汉城市公司黄石团城山万达广场副总经理。

柯威告诉记者，就在毕业找工作的那一年，他已经顺利通过了老家公务员的笔试，并已经准备好了面试。就在面试的前几天，他也幸运地拿到了万达集团的录用通知书，在百般纠结中，他明确了在万达的岗位发展与规划，最后选择了成为一名“万新生”。

据了解，为满足商管集团中长期人才供给需求，打造认同企业文化、业务功底扎实、管理能力突出的干部队伍，万达针对大学生就业，特制定了“万新生”培养管理体系，主要涉及定向支援家乡建设及发展中高端商业人才。

具体来看，在培训方面，“万新生”通过入职前集中培训、季度座谈总结等，对企业文化、职业发展规划培训进行测评；在轮岗方面，“万新生”在半年内进行轮岗，通过轮岗最终自主确定从业方向后定岗。在这些环节中，对“万新生”的培养还实行双导师制辅导，1年内至少12次沟通，并进行双向考评。

商管集团武汉城市公司万新生入职仪式。

柯威正是通过系统地、规范地培训，以及合理的职业规划，让自己成长为了年轻的经理。“在万达内部，对‘万新生’的扶持力度是非常大的，我也感受到自己受到了很大重视，能在适合自己的岗位上发挥作用，这是非常难得的。”柯威说。

在万达的酒店管理板块，与“万新生”体系不同，更多是对实习生的培养。

以武汉万达瑞华酒店为例，其与武汉商学院、武汉城市职业学院、武昌职业学院等16所省市属高等院校进行了合作。尤其是在2019年，武汉万达瑞华酒店与武昌职业学院签署“万达菁英班”定向合作协议，并已成功完成第一届“万达菁英班”的培养，2021年6月，20名同学开始实习。就在前不久，第二届“万达菁英班”也已经开班。

魏甜就是武汉万达瑞华酒店餐饮部的一名实习生，目前是西餐厅的领位。她也是第一届“万达菁英班”的学员。

“一个餐厅、一个酒店，看起来就是吃饭住宿，但对于运营来说特别复杂，只是我们西餐厅就有十几个工种。”魏甜介绍，她已经在就是实习了5个月，“能够直接来这种高端的酒店实习，起步已经很高了，能够了解到很多在学校学不到的东西。”

菁英班学员在酒店实习。

据了解，自2014年3月29日开业以来，武汉万达瑞华酒店共招募实习生787人，平均每年入职113人，目前在职60人，其中还有一定比例的留任者晋升了经理。

可以看出，在各项就业创业政策的大力推动和引导下，在企业不断探索和努力下，大学生就业观念正在向多渠道就业转变，整体的就业形势也将逐步形成“企业有人才、人才能就业”的双赢局面。（本文图片均有受访方提供）

(责编：张文婷、高雷)