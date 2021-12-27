人民网北京12月27日电 （记者乔雪峰）近日发布的《软件和信息技术服务业十四五规划》中，明确提出我国“十四五”时期要加快实施国家软件发展战略，不断提升软件产业创新活力，聚力攻坚基础软件，有效满足多层次、多样化市场需求，为构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。

“我国数据库产业即将迎来前所未有的发展机遇。”工业和信息化部信息技术发展司副司长江明涛近日在2021中国数据库产业峰会暨数据库创新成果发布会上表示，当前软件作为信息技术之魂，网络安全之盾，经济转型之擎，数字社会之基，政府工作、软件定义、引领创新、促进转型、培育功能，不断加速数字产业化和产业数字化的进程，已成为数字经济持续快速发展的重要举措。

江明涛指出，数据库作为最基本最重要的基础软件之一，是确保计算机系统稳定运行的基石，直接影响数字基础设施发展的水平，近年来通过不断的努力，国产数据库产品快速迭代，技术水平持续升级，在重点行业已实现规模化应用，并逐步取得市场认可，展现出显著发展潜力和生态号召力。

中国工程院院士倪光南为本次大会发表视频致辞。他指出，当今世界各级赋能和产业赋能，正在向纵深研发推进，新趋势、新技术、新产品、新业态不断涌现，新一代信息技术正在成为突破点，新兴技术成为数化转型的区域，尤其进入十四五时期，我国把科技事业作为国家的战略支撑，对于科技创新发展作出了战略部署。

“IT信息产业作为科技创新的重要领域，正在迎来多重政策利好。”倪光南表示，十四五期间，IT信息产业步入全发展阶段，市场份额进一步壮大，成为国民经济中增长最为活跃的因素。从目前来看，IT信息产业发展最重要的问题，就是安全的信息技术体系，信息技术体系不仅需要解决数据存储软硬件建设等基础领域的难题，同时也要注重基础软件的产业升级和应用的升级，从而实现长远发展。

中国工程院院士戴浩表示，近年来国产数据库坚持自主独立研发，数据库产品的价格、性能、功能等方面都取得长足进步，产业生态逐步完善，基本上具备了比肩国外数据库的能力，为建设现代化国防体系奠定了基础。

戴浩指出，十四五期间，我国软件和信息技术服务，将迎来新的发展机遇，我们要加快推进软件和信息技术服务业高质量发展，为建设新的产业构建发展新格局，提供有利的支撑。“国产数据库管理系统，在军队信息系统建设领域里面的广泛应用，有利于进一步消除安全风险，大有可为，又任重道远。”

中国电子科技集团有限公司首席技术官卿昱表示，把握数字化、网络化、智能化融合发展的契机，充分发挥电子信息领域完整产业链的优势，中国电科主动融入新发展格局，服务国家发展战略，承担国家网信领域的重大工程任务，大力推进数字产业化和产业数字化，服务数字社会、数字政府、数字企业建设，对外产业链、供应链，产业链的高级化，产业链的现代化。

数字经济高速增长的同时带动了数据库产业创新活力。据中国信通院发布的《数据库发展研究报告（2021年）》测算，到2025年，中国数据库市场规模将达688亿元，年复合增长率为23.4%。未来五年，我国数据库市场空间巨大。

卿昱表示，“十四五”时期，我国要加快实施国家软件发展战略，不断提升软件产业创新活力，聚力攻坚基础软件，中国电科始终按照做大网信体系，做精基础软件布局，持续优化核心体系，做大网信体系，继续加大，基础设施和数字化体系的应用和设计的投入，全面支撑基于网络信息体系的联合应用和全域作战能力的提升。

(责编：王仁宏、高雷)