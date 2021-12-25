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交通运输部确定明年多项交通重大工程项目建设

2021年12月25日10:43 | 来源：人民网
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人民网北京12月25日电 （记者乔雪峰）今年川藏铁路等重大交通工程项目建设进展程度如何？明年还将启动哪些重大交通工程项目建设？对此，12月24日，交通运输部新闻发言人、综合规划司副司长范振宇在国新办新闻发布会上表示，明年，交通运输部将继续坚持交通先行，找准定位、履职尽责，推进重大项目建设，全方位服务区域协调发展。

范振宇指出，明年将建成京滨铁路、京唐铁路，推进长江中游机场群建设，加快宁淮铁路、苏台高速等省际互联互通项目建设，高质量建设长三角、珠三角高等级航道网，加快开发小洋山北侧集装箱码头，推进中部地区内陆开放大通道建设，打造成渝地区双城经济圈1小时交通网。

范振宇表示，2021年，交通运输行业积极为国家重大战略纵深推进提供支撑和服务。

一是推进京津冀交通一体化暨雄安新区综合交通运输体系建设。印发《支撑雄安新区交通运输高质量发展标准体系》。京雄高速河北段等重点项目建成通车，雄安新区“四纵两横”区域高速铁路网加快推进，“四纵三横”对外高速公路骨干路网全面形成。加快建设天津北方国际航运枢纽。大兴机场旅客集疏运体系更加完善。

二是推进长江经济带综合立体交通走廊建设。沪渝蓉高铁、四川沿江高速公路等项目有序推进，赣深高铁全线贯通，武汉青山长江大桥等一批重大项目建成通车，武汉至安庆段6米水深航道整治工程试运行。

三是进一步完善粤港澳大湾区交通基础设施。深中通道、黄茅海通道等重大项目进展顺利，粤港澳大湾区“1小时生活圈”基本形成。

四是推动长三角交通运输更高质量一体化发展。推动长三角加快建设世界级港口群、机场群，共建辐射全球的航运枢纽。

五是推进黄河流域交通运输生态保护和高质量发展。宁夏中卫卫民黄河大桥等项目建成通车，实施青兰高速等繁忙路段扩容改造。

六是加快成渝地区双城经济圈交通运输发展。成都天府机场等综合交通枢纽项目建成运营，成渝中线高铁启动建设，泸州至永川高速公路等项目建成通车。

七是着力服务区域协调发展，加快补齐西部地区交通基础设施短板，推进出疆入藏综合运输通道、西部陆海新通道建设，推进东北地区、中部地区交通运输高质量发展。

(责编：李楠桦、吕骞)

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