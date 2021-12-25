人民网北京12月25日电（记者乔雪峰）交通运输关系国计民生，服务亿万群众。

今年年初，交通运输部提出要推进老年人“一键叫车”、推广普及交通医疗急救箱等12项更贴近民生的实事，以及“我为群众办实事”的58项工作，解决老百姓“急难愁盼”问题。

“交通运输部2021年推出的12件更贴近民生实事已全部完成。”12月24日，交通运输部新闻发言人、政策研究室主任刘鹏飞在国新办新闻发布会上表示，下一步将继续聚焦人民群众“急难愁盼”，持之以恒办好办实交通运输更贴近民生实事。

刘鹏飞指出，在便利老年人打车出行方面，已实现“95128”电召服务号码覆盖102个地级及以上城市，推动各主要网约车平台公司开通了“一键叫车”功能和电话叫车服务，累计为690多万老年人乘客提供服务2200多万单。

在推进农村客货邮融合发展方面，已建成1373个客货邮融合站点，开通917条客货邮合作线路。在实施公路危旧桥梁改造工程方面，今年改造完成危旧桥梁8578座。

交通运输客运场站人员密集、流动性强，突发疾病急症概率较高。对此，交通运输部今年提出推广普及交通医疗急救箱伴行计划，医疗箱中包含自动体外除颤器（AED）。

刘鹏飞表示，交通运输部联合卫健委、财政部、红十字会等多部门印发了《关于推广普及交通医疗急救箱伴行计划的指导意见》，并联合卫健委研究制定了建议配备标准，目前各地正按照部署、结合自身实际，有序推进交通医疗急救箱普及工作，已经取得了初步成果。

据刘鹏飞介绍，今年北京地铁9号线、2号线两次使用自动体外除颤器对乘客施救并获得成功，目前北京市地铁全路网已有15条地铁线路、269座车站配置了自动体外除颤器，上海轨道交通将在今年年底实现全路网车站自动体外除颤器全覆盖，深圳正深入推进地铁、机场、客运站等自动体外除颤器配置和配套培训。此外，今年民生实事中还推动实现道路运输驾驶员高频服务事项“跨省通办”，扩大“司机之家”覆盖范围等。

“在‘我为群众办实事’方面，58件项目清单已全部完成主体工作，转入常态化推进阶段。”刘鹏飞指出，一是聚焦重点人群。比如开展“英烈后代”出行便捷服务，对英烈遗属优先乘坐客运班车和船舶、提供城市交通出行优待、全力保障行动不便英烈遗属出行便利等作出部署，推动相关举措在全国500多个城市、2200多个二级以上客运站落实落地。

再比如，针对农忙时节农村群众出行问题，交通运输部部署提高农村地区重点时段群众出行运输服务供给，各地共开行季节性班线5000余次，农村地区定制客运线路3861条，更新改造老旧客渡船870余艘、渡口或客运码头88个，有力保障了农村地区重点时段群众出行需求。

二是聚焦安全出行。推进实施村道安全生命防护工程，今年完成5.81万公里村道安全生命防护工程。

三是聚焦建设人民满意交通。比如开展空铁（轨）联运安检流程优化工作，已实现北京西站、天津站、成都犀浦站等22个枢纽的高铁与地铁安检流程优化。

(责编：李楠桦、吕骞)