人民网北京12月27日电 （记者余璐）12月25日，生态环境部环境与经济政策研究中心向社会公开发布《公民生态环境行为调查报告(2021年)》（以下简称《报告》）。

生态环境部环境与经济政策研究中心相关负责人表示，本年度调查于2021年4月30日至5月26日期间开展，调查范围覆盖全国除港澳台以外的31个省(区、市)，共回收有效问卷48945份。内容涵盖了《公民生态环境行为规范(试行)》中的各类行为领域，既包括私人领域日常环境行为，也包括公共领域监督参与行为。调查问卷遵循个人认知行为规律，设置了环境状况感知、环境行为意愿、环境知识和素养、环境行为，以及对政府环保工作力度评价和环境质量满意度等主要模块。

据介绍，生态环境部环境与经济政策研究中心自2019年起每年跟踪调查评估公民生态环境行为状况，并发布年度调查报告，旨在通过开展系统科学、有针对性和代表性的调查，全面深入了解公众环境行为状况、人群特征及影响因素，为更好地促进公众践行绿色生活方式和开展全民绿色行动，更有效地服务环境管理决策提供支撑。

调查发现，公众普遍具备环境责任意识，环境行为意愿较强，但在不同领域实际行为表现存在差异。

行为表现较好的领域是“呵护自然生态”(九成左右受访者能基本做到“不食用陆生野生动物”或“拒绝购买毛皮、骨制品、药剂等珍稀野生动植物制品”)、“减少污染产生”(超八成受访者能在多数情况下做到“不露天焚烧”或“不燃放烟花爆竹”)、“节约资源能源”(超八成受访者能通过及时关闭电器、电灯或水龙头的方式节约资源能源，近七成受访者能基本做到“夏季空调温度设定不低于26℃”)、“选择低碳出行”(六到八成受访者能在前往不同距离目的地或远途旅行时优先选择低碳出行方式)和“关注生态环境”(超七成受访者主动关注或传播交流过环境信息)，受访者在这些领域基本能够做到“知行合一”。

行为表现一般的领域是“践行绿色消费”(约半数受访者能够优先选择较为低碳环保的食品、衣物和电器)、“分类投放垃圾”(半数以上的受访者能够按要求分类投放各类生活垃圾)、“参加环保实践”(46.6%受访者曾劝阻过他人破坏环境的行为，一到二成受访者曾“为环保活动捐款”或“参加政府举办的意见征求活动”)和“参与监督举报”(10.6%的受访者参与过)。

调查发现，与往年调查结果相比，今年公众在循环利用闲置物品、购买绿色食品和减少露天焚烧等方面的行为有所提升。在处置闲置物品方面，2019年和2020年分别有20.4%、41.3%的受访者不直接丢弃闲置物品，选择改造利用或交流捐赠，而在2021年选择循环利用或回收捐赠旧物的人数占比达47.4%。与2020年调查结果相比，总是和经常做到选购绿色食品的受访者人数占比增加了近二成，能做到不露天焚烧和烧烤的受访者人数占比增加了近一倍。

《报告》显示，公众普遍具备较强的环境责任意识和行为意愿，半数以上的受访者认为自己具备践行环境行为的基本能力、资源和机会，但对如何更多地采取环境行为缺乏了解，72.3%的受访者认同“我希望采取更多环保行为，但是不知该做什么”。

就环境状况感知而言，多数公众认为其所在城市的生态环境问题总体不严重，但认为其住处附近存在垃圾废弃物污染(23.3%)、空气污染(21.0%)或噪声污染(15.0%)等突出环境问题。除空气污染和垃圾废弃物污染，城镇居民更多感受到噪音污染(18.2%)，乡村居民则更多感受到水污染(13.8%)。但同时，受访者也认为，在过去几年持续改善的基础上，过去一年住处附近突出的环境问题又有不同程度的改善，61.3%的受访者认为垃圾废弃物污染问题有所改善，48.7%的受访者认为空气污染问题有所改善，30.0%的受访者认为噪声污染问题有所改善。

具体到不同领域的环境行为，《报告》研究发现：

一是，多数人能在食品、服装、电子产品方面做到适度消费，但也存在不同程度的浪费现象，17.3%的受访者“家中食品经常因为过期而被丢弃”，12.6%的受访者“经常购买很多衣服、鞋子却不常穿”，8.2%的受访者在旧的电子产品还能正常使用的情况下就会更换新款。月收入20000元以上的高收入群体浪费现象更为严重。

二是，半数公众已经养成按要求分类投放垃圾的习惯，但不同类型垃圾投放行为表现存在差异，可回收垃圾(64.7%)和有害垃圾(60.6%)投放表现最好，其他垃圾(55.3%)和厨余垃圾(51.9%)投放表现稍差。

三是，公众的低碳出行情况总体良好，前往较近的地点时最多选择低碳出行。新能源汽车车主比汽油车车主更多采取各类低碳出行方式，尤其是在前往较远地点的情况下，新能源汽车车主经常“乘坐公共交通工具替代自驾车或打车”的人数占比为68.7%，远高于汽油车车主的38.2%。

四是，公众参与环保志愿服务活动积极性较高，35.7%的受访者参加过环保志愿服务活动，主要通过社会组织(41.5%)、社区(41.3%)、学校(37.8%)等渠道参与。参与志愿活动面临的最大阻碍是不知道如何参与(55.6%)，其次是缺乏必要的培训保障(24.3%)、活动组织不规范(19.4%)和缺乏有效的激励反馈(16.9%)等。

调查结果还表明，公众对政府生态环保工作高度认可，普遍认为中央和地方政府生态环保工作力度都在不断增强，认为增强的人数占比分别为79.9%和67.4%。公众对所在城市的生态环境质量总体较为满意，城镇受访者对各类环境质量的满意度均高于乡村受访者。

相较于往年，本次《报告》区分了不同人群特征，即根据个体在私人、公共领域的环保意愿和行为表现，识别出六类特点鲜明的典型人群。

一是环保爱好者，占比17.5%。该类人群在私人领域和公共领域均表现出“高意愿、高行为”特征，在高收入人群和居(村)委会工作人员中的人数占比较高。

二是独善其身者，占比24.1%。该类人群在私人领域环境行为表现较好，但在公共领域行动力较弱，在老年人、高学历、离退休人士中的人数占比较高。

三是公共参与者，占比8.3%。该类人群在公共领域环境行为表现较好，但在私人领域表现一般，同时表现出“环境行为能力高、个人环保责任感低”的特点，在高收入群体、低年龄段群体、居(村)委会工作人员中人数占比较高。

四是能力不足者，占比25.0%。该类人群表现出“个人环保责任感高、环境行为能力低”的特点，行为表现较为一般，尤其是在公共领域的环境行为表现不如私人领域，在低收入、低学历群体中的人数占比较高。

五是表现平平者，占比18.6%。该类人群在公共领域和私人领域的行为意愿和行为表现均处于中等水平，在不同年龄段、职业、学历、收入群体中均有一定占比。

六是消极旁观者，占比6.5%。该类人群在私人领域和公共领域均表现较差，既缺乏采取环境行为的意愿，也缺乏保护环境的具体行动，在低学历、务农人士中的人数占比较高。

(责编：王仁宏、高雷)