做强做优做大数字经济
我国数字经济蓬勃发展，已成为经济增长和社会发展的关键力量。推动我国数字经济更好服务和融入新发展格局，要加强数字经济领域的基础研究，力争突破关键核心技术；加快新型基础设施建设，带动产业互联网发展和经济社会数字化转型；既要鼓励支持数字经济健康发展，又要及时规范和纠正发展中的问题
近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。在中共中央政治局第三十四次集体学习时，习近平总书记对发展数字经济的重大意义、数字经济的发展趋势和规律，以及推动我国数字经济健康发展的战略举措做出重要指示。这对我们提高站位、把准方向，不断做强做优做大我国数字经济有十分重要的指导意义。
当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，数字技术、数字经济是其中的主力军，也是世界主要发达国家开展战略竞争的焦点领域。应以更大格局、更高站位和更长远目光，深刻认识数字经济演化趋势和内在规律，促进数字经济健康发展。
加快建设现代经济体系，必须抓住数字经济这一重要引擎。一方面，数字经济领域是当前技术创新最为活跃的领域之一，大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术层出不穷，量子计算、类脑计算等未来技术不断萌生，已成为我国实现科技自立自强、支撑经济高质量发展的重要力量。另一方面，数字技术已成为产业变革中的关键共性技术，不仅催生了大量新产业新业态新模式，为经济发展注入新动能，而且以其强渗透、广覆盖的技术特征，为越来越多传统产业转型升级提供了途径。
推动构建新发展格局，必须发挥数字经济的促进作用。以数字贸易为例，这一新型贸易模式的兴起，对推动国内国际双循环发挥了纽带作用。一些制造业企业主动把握机遇，将主营业务转变为向跨境企业提供咨询、技术、运营等全链条数字营销解决方案，通过数字贸易转型迎来新生。
近年来，我国数字经济蓬勃发展，已成为经济增长和社会发展的关键力量。数据显示，2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重达38.6%，增速达9.7%。总体而言，我国数据总量较大、应用场景丰富，数字经济规模在全球处于相对领先地位，数字经济相关制度和政策体系不断完善，呈现出蓬勃向好态势。
与此同时，也要清醒认识到我国数字经济面临的短板和挑战。在数字产业化领域，与西方发达国家之间的技术差距是最为突出的短板。在产业数字化领域，我国消费互联网发展较快，移动支付、电子商务规模领先全球，但是产业互联网尤其是工业互联网的发展仍存在诸多挑战。在数据治理方面，数据开放力度仍需进一步加大，数据要素的确权和交易尚未形成有效规模，数据安全挑战问题也需要加强关注。
推动我国数字经济更好服务和融入新发展格局，首先要“固本”，加强数字经济领域的基础研究，力争突破关键核心技术。要进一步加强对基础软件、核心芯片、核心元器件等基础性和关键共性数字技术的研发投入，鼓励揭榜挂帅等重大技术攻关机制创新。
其次要“强基”，加快新型基础设施建设，带动产业互联网发展和经济社会数字化转型。建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。一方面要加大5G网络城乡覆盖面，加快光纤网络向“万兆”提速升级，部署基于互联网协议第六版（IPv6）的下一代互联网。另一方面，大力发展卫星互联网，加速卫星规模组网与地面网络的互补合作和一体化融合。
最后要“扶正”，既鼓励支持数字经济健康发展，又要及时规范和纠正发展中的问题。对发展中出现的突出问题，必须依法依规严格监管，坚持促进发展和监管规范两手抓、两手都要硬。坚决维护公平竞争，及时有力地制止垄断和不正当竞争行为。
（作者为国务院发展研究中心创新发展研究部副部长，本报记者韩鑫采访整理）
《 人民日报 》（ 2021年12月22日 14 版）
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