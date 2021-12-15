原标题：中国工程院院刊发布“2021全球十大工程成就”

科技日报北京12月14日电 （记者操秀英）12月14日，由中国工程院院刊《Engineering》评选的“2021全球十大工程成就”在京发布。

“2021全球十大工程成就”是近五年在全球范围内完成、实践验证有效的、具有全球影响力的工程科学和技术的重大成果，能够反映某一个或多个领域当前工程科技最高水平，分别是：“AlphaGo和AlphaFold”“CRISPR/Cas9基因编辑技术研发及应用”“极紫外光刻系统”“第五代移动通信技术”“500米口径球面射电望远镜”“杂交水稻”“洞察号火星登陆探测器”“抗击新冠肺炎疫情的公共卫生防疫治理”“长江三峡水利枢纽工程”“特高压输电工程”。

据介绍，为促进工程进步，引领工程创新，发挥学术期刊学术引领作用，引导全球公众关注和支持工程事业，《Engineering》今年开始组织评选全球十大工程成就。评选活动由中国工程院院刊《Engineering》学科编委会和中国工程院“全球工程前沿”项目组专家联合担任评选委员会，遵循独立性、客观性和科学性三项原则，经过全球征集提名、专家遴选推荐、公众问卷调查，最终确定“2021年度全球十大工程成就”。此次评选活动吸引了来自世界各国工程科技人员的广泛参与。

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