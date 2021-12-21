人民网北京12月21日电 （记者王震）据海关总署网站消息，12月20日，全国首个跨省市综合保税区——大兴国际机场综合保税区正式通过验收。

北京大兴国际机场综保区监控指挥中心。图片来源：海关总署

据介绍，大兴综保区定位为大兴机场临空区的产业驱动引擎、服务业扩大开放的先行先试区、我国空港型综合保税区的发展引领区、东北亚地区参与全球贸易的核心节点。

封关运行后，大兴综保区将依托于区港一体化，探索建立首个“一个系统、一次理货、一次查验、一次提离”的高效通关监管模式，结合“两步申报”“先入区、后报关”监管模式，进一步提升通关时效。

智能卡口快速验放。卡口系统采用车牌识别功能，集“自动采集、自动对比、自动验放”于一体的车辆通行控制系统，实现放行秒抬杆。

智慧查验助推通关。智慧查验场系统整合单证流、货物流、作业流，建立作业物流底账，采集各环节人员、车辆、时间信息、对各个环节逐个进行时间及操作规范系统比对复核，对异常进行红灯报警，对货物从卡口报警开始至放行全过程监控，针对海关查验作业区全流程信息化管理，全面提高查验作业效率，降低企业物流作业成本。

智慧仓储库尽其用。企业可申请开展分类监管业务，通过WMS管理系统与海关对接，将企业货物管理精确到库位，企业可随时根据需要将保税货物清关转换为非保税货物，并通过大兴综合保税区智慧管理系统，模拟过卡，实现“货不动即清关”。

北京海关依托“单一窗口”线上平台，推广无纸化办公，实现人不到场，通办全程，减少企业办事人员等待。需现场办理的业务，只需一次提交，内部流转，减化企业办事手续，提高办公效率，实现“一窗通办”，让“数据多跑路，群众少跑腿”。

据了解，当天联合验收组还通过视频会议方式对西宁综合保税区进行了验收，标志着西宁综合保税区也通过国家正式验收，即将进入封关运营新阶段。

(责编：王震、吕骞)