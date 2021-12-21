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市场监管总局：立规矩、儆效尤 让涉食品安全违法者付出难以承受的代价

2021年12月21日16:20 | 来源：人民网
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人民网北京12月21日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，经国务院食品安全委员会同意，全国食品安全办主任视频会议召开。会议指出，要落实“四个最严”要求，坚决筑牢食品安全防线，为党的二十大胜利召开和北京冬奥会成功举办提供坚实保障。国务院食品安全办主任、市场监管总局局长张工出席会议并讲话。

会议指出，食品安全没有“零”风险。各级食品安全办要准确把握食品安全新形势新任务，立足问题导向，强化风险意识，始终保持如临深渊、如履薄冰的警醒，把保障食品安全作为一项重大政治任务抓紧抓好。

会议强调，要立足严的主基调，把全面从严贯穿于食品安全工作始终，对危害重、带有行业潜规则性质、突破道德底线的违法行为，要集中力量依法严惩，处罚到人，立规矩、儆效尤，让违法者付出难以承受的代价。要立足落地见效，不断健全制度机制，以制度力量压实责任，以机制创新提升治理效能。

会议要求，要以高度的政治责任感、极端负责的态度和时不我待的紧迫感，拿出更严更实的举措，全面排查问题隐患，防范化解风险，全力保障北京冬奥会食品安全，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

据悉，会上还播放了食品安全警示教育片，通报了食品安全监督抽检情况，通过回顾历史典型案例、曝光食品安全问题和违法案件开展警示教育，以案说法，警钟长鸣。

(责编：孙红丽、吕骞)

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