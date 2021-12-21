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税务总局：部署落实国务院营商环境创新试点涉税工作任务

2021年12月21日15:52 | 来源：人民网
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人民网北京12月21日电 （记者车柯蒙）日前，国务院印发《关于开展营商环境创新试点工作的意见》，明确在北京、上海、重庆、杭州、广州、深圳6个城市开展营商环境创新试点，进一步深化“放管服”改革、优化营商环境。记者从国家税务总局了解到，税务总局高度重视营商环境创新试点工作，组织召开税务系统动员部署会，并制发落实《通知》，进一步推动营商环境创新试点涉税改革任务落实见效。

《通知》强调，各级税务机关要提升政治站位，加强组织领导，高度重视《意见》的贯彻落实工作，站在全面依法治国、提升政府治理效能、构建新发展格局的高度，进一步增强推进优化营商环境改革的责任感和使命感。要切实发挥税务系统优化营商环境工作领导小组职能，加强统筹协调，强化上下联动，定期研究部署推进，采取有力措施把《意见》各项涉税工作落实落细。

《通知》指出，试点城市税务局要结合本地实际，制定具体落实方案，并建立工作台账，对标对表抓好落实。税务总局将加强对试点城市税务局的授权和指导，为试点城市先行先试创造良好条件。各级税务机关要充分运用督查督办、绩效考评等方法，强化对《意见》落实的督促检查。对营商环境创新试点涉税改革成效、创新实践开展总结评估，对实践证明行之有效、市场主体广受欢迎的改革举措，研究在更大范围复制推广。

记者了解到，下一步，税务机关将以开展营商环境创新试点为契机，进一步对标国际先进水平，聚焦市场主体关切和群众“急难愁盼”问题，结合落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，推动简政放权、放管结合、优化服务改革向纵深推进，以更高标准优化税费服务，更实举措助企纾困解难，更大力度激发市场活力，更好服务高质量发展，更加充分发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用。

(责编：赵竹青、吕骞)

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