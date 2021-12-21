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专家：畅通数据交易流动 推动数据确权及安全

2021年12月21日18:13 | 来源：人民网
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人民网北京12月21日电 （记者任妍）数据是数字经济时代重要的生产要素，如何发掘数据要素红利、有效促进数据要素的使用与开发，已成为推动数字经济发展的关键路径。

近日，由清华大学丘成桐数学科学中心等单位联合研发的新一代数据确权与交易关键技术在京发布。清华大学丘成桐数学科学中心教授丁津泰和清华大学社会科学学院经济学研究所所长汤珂通过应用新型密码技术和经济学机制设计技术，为解决大规模数据交易提供了解决方案。

发布会上，汤珂指出，数据可交易性是数据作为生产要素的前提，数据的可复制性、非竞争性、权属复杂性等特点使得数据很难合法交易，所以符合数据特点的交易市场一定要做到可确权、可追溯、可监管。

在技术层面，丁津泰介绍了新一代数据确权与交易关键技术的技术特点、功能模块和工作进展，演示了以新一代数据确权与交易关键技术为底层支持的新一代数据交易平台的交易流程。

丁津泰表示，新一代数据交易平台通过结合现代密码技术和不可更改的数据库技术，实现了数据的权属声明、交易的可追溯性、数据的无争议送达等功能，能够实现买卖双方均可信任的数据交易机制和争议解决机制。

北京金融控股集团有限公司副总经理李岷表示，将与研发团队联合开展行业专项研究和技术成果转化，持续推进全球领先数据交易技术在首都北京的率先落地和迭代升级，形成“技术研发、系统迭代、成果落地、技术升级”的闭环。

(责编：孙红丽、吕骞)

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