胡璐

国家林业和草原局日前发布《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》调整草案，向社会公开征求意见。其中，近年来频频下山“捣乱”的野猪从草案中调出，引起社会关注。

为什么在此时考虑将野猪调出“三有”名录？正式调出名录后，可以随意捕杀、处置野猪吗？未来该如何科学防控野猪等野生动物致害，平衡好野生动物保护与种群调控之间的关系？记者深入采访了业内专家。

不少地区野猪种群数量过高，是拟将其调出名录的主因

2000年，我国正式出台“三有”名录，列入名录中的野生动物受到保护，不能随意捕杀。随着野生动物保护力度不断加大，它们的栖息环境持续改善，不少种群数量实现恢复增长。

由于繁殖力强、适应性强，野猪种群增速快于虎、豹、狼、豺等天敌繁衍速度，活动范围逐步扩大。近年来我国多地曝出野猪毁田伤人事件，局部地区甚至严重影响到群众的正常生产生活秩序。

“此次考虑将野猪调出‘三有’名录，最主要的原因是这个物种已不存在生存威胁，且很多区域种群数量过高。”中国林科院自然保护地研究所所长、森林生态环境与自然保护研究所研究员金崑说，目前全国31个省份中28个有野猪分布，其中26个省份的857个县（市、区）存在野猪致害，对当地群众的生产生活造成了不利影响，且这一趋势日益严重。从有利于社会发展和群众生活的角度看，有必要将野猪调出名录。

金崑说，实际上，将野猪调出名录，也便于当地根据实际情况采取猎捕或其他防控措施，处理野猪问题更灵活有效。比如，在野猪过度泛滥的地区，地方开展野猪猎捕活动可以不再需要申请、核发狩猎证，也不再实行限额管理。而在野猪危害并不严重，或者虎、豹、豺等野猪天敌资源较为平衡的区域，仍可以将野猪列为省级重点保护野生动物，继续发挥其生态功能。

即使调出名录，也不意味着可以随意捕杀

“目前，将野猪调出‘三有’名录还在征求意见阶段。根据各方反馈意见，如果最终正式确定将野猪调出名录，其猎捕管理将会发生一些变化，开展猎捕活动程序更加简便。”中国野生动物保护协会副会长兼种群调控委员会主任王洪杰解释说，即使最终明确将野猪调出名录，也仍然要坚持保护优先的原则，严格遵守禁猎区域、禁用猎捕工具和猎捕方法以及国家枪支管理等法律法规的规定。主要包括：

——自然保护地禁猎。按照自然保护区条例等规定，不得在自然保护区开展野猪等野生动物猎捕活动。对扩散出自然保护区范围进入人类活动频繁区域的野猪，才可以猎捕。

——多种猎捕工具与方法禁用。从解决野猪致害角度对野猪进行猎杀时，也不能使用违反野生动物保护法规定的猎捕工具或猎捕方法，如毒药、爆炸物、电击或者电子诱捕装置以及猎套、猎夹、排铳等工具，因为使用这些工具或方法危害性极大，严重威胁区域内其他野生动物和人身安全；涉及使用枪支进行护农除害开展猎捕野猪活动的，仍然要严格遵守枪支管理有关规定，履行申请审批程序，严格枪支使用管理，有组织地进行，确保猎捕活动安全、规范。

——妥善处置猎获物。猎获物只能用于科研等非食用性利用方式，严防滥食及非法交易猎获物。

王洪杰说，即使野猪正式调出名录，通过以上措施，野猪种群也不会遭受毁灭性打击。同时，林业和草原主管部门仍将继续对野猪及其栖息地加强监测和预警，一旦发现种群数量过度下降，将再次考虑调升其保护级别，避免因过度猎杀导致这一物种进入濒危状态，影响到生态安全。

多措并举，科学防控野生动物致害

野猪拟调出“三有”名录，是我国对科学处理人与野生动物关系的一次探索。“随着生态环境向好，野生动物种群越来越多、活动边界不断扩展。如何在保护野生动物的同时，保障人民群众生命财产安全，是我们必须面对的课题。”北京林业大学教授谢屹说。

目前国家林草局已在河北、山西、福建、江西、广东、陕西等地启动防控野猪危害综合试点，在云南启动致害严重的野象个体活捕转移项目，会同有关部门探索建立防控野猪等野生动物危害的有效模式。各试点省区探索使用了笼捕、围栏诱捕等多种方法，有序开展野猪种群调控。同时，积极探索野生动物致害综合保险业务，多渠道筹措补偿资金，完善野生动物伤人救济补助政策。

王洪杰说，野猪调出名录后，野猪造成的损失虽不属于野生动物保护法规定的致害补偿范围，但仍可以采取其他弥补措施予以解决。如由当地政府按规定将符合条件人员纳入社会救助范围，建立伤人致害救济补助渠道，解决群众的部分损失；鼓励地方政府开展致害综合保险，将野生动物致害纳入林业、农业政策保险范围。

未来，如何更好防控野生动物致害？谢屹表示，地方各级人民政府和林草部门应当坚持“预防为主，补偿为辅，综合施策”的原则，采取有效措施预防和减少野生动物造成的损害，保障人民群众生命财产安全。

摸清种群情况是科学防范野生动物致害的前提。谢屹说，过去几年我国对珍稀濒危野生物种保护力度不断加大，以后还应加强对可能致害的野生物种的监测和研究，关注其分布范围、种群规模等，为做好科学种群调控，努力推动生态平衡打下基础。

专家认为，各地不仅要主动预防野生动物致害，也要积极完善狩猎调控机制。应进一步加强狩猎专业队伍建设，促进合法猎捕工具的有效使用，确保野生动物种群调控、应急处置、护田狩猎工作顺利实施。

（记者胡璐）新华社北京12月15日电

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