人民网北京12月15日电 （记者余璐）记者从中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心获悉，经公安机关对云南哀牢山因公殉职的张金榜、杨敏、刘宇、张瑜4名地质调查人员进行法医学检验：4人系低温所致心源性休克死亡，排除中毒、机械性损伤死亡。另据公安、地质、气象、环境、通信、林业、山地救援等领域专家联合现场勘察，认为4人殉职原因主要是：长时间爬山导致体力消耗过大，事发区域出现瞬时大风、气温骤降等原因造成人体失温。

2021年11月13日，4名地质调查人员进入云南省哀牢山腹地镇沅县至新平县区域，执行国家年度森林资源调查专项任务，于11月14日16时失联。失联事件发生后，中央领导同志高度重视，云南省委省政府会同有关部门，全力组织搜救，共投入8000余人次，动用直升机10架次、无人机50余架次，搜救队伍于11月21日18时33分和22日8时32分发现4人已无生命体征，不幸因公殉职。23日22时左右，历经38小时遗体被转运下山。11月24日至12月5日，完成了法医学检验和联合现场勘察。

记者了解到，4名地质调查人员所在的昆明自然资源综合调查中心（简称昆明中心），隶属于中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心，主要承担自然资源综合调查等任务。昆明中心从2019年开始承担云南和广东两省森林资源调查任务，每年以具有野外工作经历的人员为骨干，组成森林资源调查队伍，按照统一的技术方案和操作规程，集中开展野外作业培训与考核。殉职的4名地质调查人员均通过了培训考核，今年他们已完成云南省5个州（市）32个样地的调查任务。

此次4名地质调查人员前往的6134号样地，海拔2691米，属国家森林连续清查样地。10月23日，他们聘请当地向导一同进行了前期路线踏勘。11月13日，他们在聘请向导未果的情况下，为尽快完成任务，根据作业需要，携带了RTK、平板电脑、森林罗盘、工兵铲、砍刀、蛇药、防熊喷雾、皮尺、充电宝等20余种调查作业装备及食品，上山开展工作。殉职时身边遗留的作业装备齐全，背包里尚有食物。配发的卫星电话遗留在车上，未随身携带。

工作区所在的哀牢山自然保护区，是全国最大的原始中山湿性常绿阔叶林区，地理位置特殊，地貌类型复杂，山地气候多样，平均海拔2500米以上，高大乔木遮天蔽日，灌木藤蔓交织丛生，苔藓遍布，通视性差。4名地质调查人员殉职的位置山形陡峭、沟壑纵横，行进异常艰难。从联合现场勘察结果看，事发区域湿度极大，温度变化快，小气候特征明显，极易出现局部暴雨、瞬时大风、气温骤降等恶劣天气，导致原始森林中长时间大雾弥漫，能见度极低，给方向判别造成巨大困难。

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