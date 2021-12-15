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民航局：民航服务质量监督平台旅客投诉处理合规率达95%以上

2021年12月15日20:16 | 来源：人民网
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人民网北京12月15日电 （记者乔雪峰）2021年9月1日起，《公共航空运输旅客服务管理规定》正式施行。民航局为深入落实规章相关要求，践行“真情服务”理念，进一步维护消费者的合法权益，于9月1日正式启用了民航服务质量监督平台（以下简称平台）,为旅客提供投诉、举报、政策法规检索、航空旅行常识查询、服务评价等“一站式”服务。

“在平台的投诉模块中，旅客可对航空公司、机场、OTA平台等不同主体进行投诉。目前国内航空公司和机场的投诉响应率达到100%，旅客投诉处理合规率达到95%以上。”12月15日，民航局运输司司长梁楠在新闻发布会上表示，平台优化了信息公示、催办提醒、自动审核等功能，旅客可对投诉处理情况进行全程跟踪，随时查询企业回复具体情况，不仅大幅提高了投诉处理效率，还有效提升了投诉受理和处理工作的规范性。

梁楠表示，在平台的举报模块中，旅客可对涉嫌违反民航服务法律、法规和规章的行为进行举报，民航局受理后将移交至相应的地区管理局予以调查处理，并在60日内在平台上回复调查结果，统一了受理和回复渠道，提升了工作效率。

在法律法规查询模块中，旅客可查询公共航空运输旅客服务方面的法律、规章、政策等，了解民航旅客服务的最新规定。此外，旅客还可以通过平台智能机器人查询航空旅行常识，便捷地获取相关出行资讯。目前，平台智能机器人已累计为旅客提供1.8万次咨询服务。

据统计，平台开通以来，旅客在线投诉占比超过31%，成为12326民航服务质量监督电话的重要补充，也是年轻旅客使用的主要投诉渠道。

梁楠进一步表示，下一步，民航局将持续优化12326民航服务质量监督平台，提升平台的智慧化服务水平，并进一步完善手机APP的相关功能，为旅客提供更加便利的服务。

(责编：刘佳、高雷)

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