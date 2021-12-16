新华社北京12月15日电（记者魏玉坤、邹多为）11月中国经济“成绩单”15日出炉，多重风险挑战下，部分指标增速有所回落，但主要宏观指标总体处于合理区间，发展韧性不断增强，保持经济稳定发展仍有支撑。

“随着宏观政策跨周期调节扎实推进，保供稳价和助企纾困力度加大，11月份国民经济继续恢复。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖说。

从累计看，主要指标处于合理区间。前11个月，全国规模以上工业增加值同比增长10.1%，社会消费品零售总额增长13.7%，货物进出口总额增长22%。全国城镇调查失业率平均为5.1%，低于全年5.5%左右的预期目标；居民消费价格同比上涨0.9%，低于3%左右的全年预期目标。

粮食产量再创新高。秋粮产量10178亿斤，比上年增产191亿斤，增长1.9%；全年粮食总产量达到13657亿斤，增长2%，连续7年保持在1.3万亿斤以上。粮食再获丰收，为保障市场供应和稳定物价奠定良好基础。

高质量发展稳步推进。技术密集型产业和附加值高的新产品快速增长，11月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长15.1%，比上月加快0.4个百分点；工业机器人、新能源汽车产量分别增长27.9%和112%。投资消费结构优化，前11个月，制造业投资同比增长13.7%，明显快于全部投资。消费升级势头不减，11月份，限额以上单位文化办公用品类、化妆品类等升级类商品零售额同比增速快于全部商品零售额增速。

值得注意的是，市场保供稳价显效。市场紧缺产品供应增加，11月份原煤产量同比增长4.6%，比上月加快0.6个百分点。汽车行业“缺芯”状况有所缓解，11月份汽车产量同比下降7.1%，降幅比上月收窄1.2个百分点。工业品价格涨幅回落，11月份全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比涨幅比上月回落0.6个百分点。

总体上看，我国经济稳定运行的态势在延续，产业发展基础不断夯实，发展动力和活力增强，全年经济社会发展主要目标任务有望较好实现。但部分指标增速回落，显示国内经济恢复仍面临不少挑战，阶段性结构性问题突出。

从需求看，社会消费品零售总额同比增速由年初的两位数增长回落到个位数，近两个月虽有所改善，但仍处于较低水平。投资同比增速也由年初的两位数增长回落至个位数增长，两年平均增速也整体上出现回落态势。

从供给看，国际大宗商品价格上涨，国内部分能源和金属供给偏紧，汽车等部分行业“缺芯”问题影响明显，11月PPI同比涨幅虽有所回落，但仍处于较高水平。

从预期看，9月份和10月份中国制造业采购经理指数（PMI）跌至收缩区间。服务业商务活动指数受疫情影响波动比较大，但总体呈现回落态势。

刚刚闭幕的中央经济工作会议指出，在充分肯定成绩的同时，必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。付凌晖说，从统计数据来看，也清晰地反映了这三重压力和经济的下行压力。

“尽管存在这三重压力，但也要看到，中国经济长期向好的基本面没有变，韧性强的特点也比较突出。”付凌晖说。

内需拉动有望增强。居民收入稳步增长，就业形势总体稳定，有利于提升居民消费能力和消费意愿。“十四五”规划纲要中的重大项目陆续开工，“两新一重”基础设施建设稳步推进，有利于增强有效投资的带动作用。

创新驱动态势向好。科技创新加快发展，5G产业加速布局，数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业快速成长，围绕关键元器件、核心零部件等短板领域的创新投入不断加大，取得了一系列成果。

城乡区域发展协调推进。新型城镇化、乡村振兴战略等稳步推进，城乡差距持续缩小。区域协调发展战略和区域重大战略稳步实施，带动作用进一步加强。

新发展格局加快构建。超大规模市场和完备产业体系的优势进一步显现，经济内循环的主体作用不断增强，共建“一带一路”扎实推进。

“从明年的发展看，战胜困难挑战、保持经济稳定运行仍有较好的支撑。”付凌晖说。

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