人民网北京12月29日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部、国资委 、银保监会、证监会联合印发通知，要求严格执行企业会计准则，切实做好企业2021年年报工作，加强组织实施与监督检查。

近年来，财政部会同有关方面共同推动会计准则有效实施，取得积极成效，但同时也存在部分企业执行会计准则不严格、部分企业会计信息失真、会计师事务所“看门人”职责履行不到位等问题。通知强调，当前正处于企业编制2021年年报的关键时期，有关地方和单位要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实提高思想认识，积极采取措施，强化国家统一的会计制度的贯彻实施，督促相关企业和会计师事务所严格执行企业会计准则等各项要求，扎实做好2021年年报工作。

要切实加强组织实施与监督检查。通知要求，企业应当严格执行会计准则，加强内部控制，全面提升企业2021年年报质量；会计师事务所应当提高审计质量，充分发挥社会审计作用；监督检查部门应当加强协同配合，持续强化监管，有效促进提升企业会计信息质量。

其中，上市公司、挂牌公司、国有企业、金融企业、民营企业等执行企业会计准则的各类企业应当切实履行会计信息质量主体责任，建立健全会计信息质量治理架构。执行企业内部控制规范体系的上市公司应当建立健全财务报告相关内部控制，确保财务报告相关内部控制有效实施，积极开展内部控制评价和内部控制审计工作。对于风险较大、问题频发的关键控制环节，要加强内部控制缺陷标准认定；对于财报重大错报相关舞弊风险，资金资产活动、收入、成本费用、投资并购及重组、关联交易、重要风险业务及重大风险事件等重点领域的错报风险加强评估与控制，充分发挥内部控制在提升上市公司质量、防范上市公司财务造假等方面的基础性作用。

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