2021未来经济大会成功举办
潮平两岸阔，风正一帆悬，承载着绿色理想的未来经济巨轮正驶向更加广阔的海洋。12月23日，2021未来经济大会在人民日报社新媒体大厦成功举办，各界嘉宾齐聚一堂，共同擘画绿色创新发展的新蓝图。本次大会由人民网、中信银行主办，中国社科院财经战略研究院、中国科学技术协会科学技术传播中心联办，人民网研究院、人民视听公司承办。
今年是“十四五”开局之年，要实现“十四五”高质量发展，必须把创新摆在突出位置，让创新成为推动经济社会发展的第一驱动力，坚定走绿色低碳之路。
本次大会以“绿色理想——更清洁·更便捷·更美好”为主题，从新经济、新产业、新生态三大维度，邀约各界嘉宾共话中国“双碳”发展机遇，针对“双碳”相关产业，解码产业发展趋势，探索产业发展路径，共建产业发展生态。
人民日报社副总编辑赵嘉鸣，中信集团党委副书记、副董事长、总经理奚国华出席大会并致辞，对大会召开表示祝贺，并对未来经济的发展提出了思考和建议。
主旨演讲环节，中国社科院副院长高培勇，原国务院参事徐锭明，国务院发展研究中心党组成员余斌，中央党校经济学部主任韩保江，中国国新控股有限责任公司党委副书记、总经理莫德旺，隆基绿能科技股份有限公司创始人、总裁李振国等嘉宾围绕绿色发展、绿色工业、绿色金融等主题分享了精彩观点。
大会期间，人民网、中信银行、社科院、中国科协相关领导共同见证《未来经济发展报告》启动仪式，大会宣布将发布《未来经济发展报告（2021）》，后续“十四五”期间，每年出版一本年度报告，总结当年研究成果，为经济社会发展提供有力的研究支撑。
绿色发展和数字化转型都离不开金融的强大支撑。大会现场还举行了“绿色经济产业基金联盟”成立仪式。联盟由中信银行、诚通基金管理有限公司、国新科创基金管理有限公司、中信建投资本管理有限公司、金石投资有限公司、信银振华（北京）股权投资基金管理有限公司等联合发起，主要目标为扶持现代能源、清洁能源等产业为主，助力地方政府实现“双碳”目标，迈入高质量发展快车道。
在圆桌论坛环节，中国社会科学院财经战略研究院院长何德旭，中央财经大学绿色金融国际研究院院长王遥，首都经贸大学副校长王永贵，金风科技股份有限公司副总裁高金山，中信建投资本管理有限公司总经理张志斌，中信银行公司银行部兼战略客户部总经理常戈等嘉宾围绕话题“绿色理想”发表精彩观点。
中国科协科学技术传播中心主任郑浩峻，中国财政学会政府与社会融资专委会副主任安起雷，特来电新能源股份有限公司副总裁李剑波，金石投资有限公司总经理金剑华，环球时报副总编辑谢戎彬，人民网韩国公司总经理、韩国中国商会副会长周玉波等嘉宾围绕“智造新未来”这一话题展开交流，从各自视角分享了绿色发展、智能制造新趋势在社会经济生活方方面面的渗透与应用。
人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁，中信集团党委委员、副总经理，中信银行党委书记、副董事长、行长方合英分别作闭幕演讲，对大会取得的各项成果进行了总结，并对未来经济大会的持续举办寄予期望。在“十四五”期间，未来经济大会将每年举办一次，持续邀请各界人士，为中国未来经济发展献言献策，携手创造更多的理论和实践成果。
人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红，中信银行党委委员、执行董事、副行长郭党怀出席大会。
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