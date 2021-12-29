原标题：到2025年中国计划建成500个以上智能制造示范工厂

中国工业和信息化部等八部门联合印发的《“十四五”智能制造发展规划》提出，到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。

中国工业和信息化部装备工业一司司长王卫明在28日的发布会上介绍，《规划》包括现状与形势、总体要求、重点任务、保障措施4个部分，可以归纳为“二四六四”，即“两步走、四大任务、六个行动、四项措施”。

“两步走”是指：到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。

其中，到2025年的具体目标为：70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂；智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%，培育150家以上专业水平高、服务能力强的系统解决方案供应商；完成200项以上国家、行业标准的制修订，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。

工信部装备工业一司副司长汪宏介绍，要推动数字孪生、人工智能、5G、大数据、区块链、虚拟现实等新技术在制造环节的深度应用，探索形成一批智能场景。(记者 刘育英)

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