人民网北京12月28日电 （记者杜燕飞）近日，中国音数协游戏工委等发布的《2021年中国游戏产业报告》显示，2021年中国游戏用户规模保持稳定增长，用户规模达6.66亿人，同比增长0.22%。同时，2021年，中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，比2020年增加了178.26亿元，同比增长6.4%。

《报告》指出，虽然实际销售收入依然保持增长态势，但是增幅比例较去年同比缩减近15%。主要原因是：去年新冠疫情下宅经济的刺激效应逐渐减弱；年度爆款数量同比有所减少；游戏研发和运营发行成本持续增加。

《报告》认为，按细分市场划分，2021年移动游戏市场销售收入为819.2亿元，占比超过客户端游戏市场，成为份额最大、增速最快的细分市场。而游戏直播、游戏短视频的迅猛上升，元宇宙概念的兴起，说明2021年中国游戏行业的多元发展。《报告》显示，2021游戏直播用户突破1亿，增长率达到108.3%，日均观看超过1小时的用户占63%以上。除了市场、用户的增长，直播的渠道传播属性也日渐彰显。

《报告》认为，在网络游戏行业里，如何加强游戏产业的优化版权的保护，运营私人服务器、私自关闭游戏服务器等已是业界面临的紧迫问题。这需要多元主体的共同参与，并从法律、技术、行政、道德和行业自律等层面多维度地采取版权治理策略，保障各方利益，共同促进游戏产业健康可持续发展。

对于未成年人沉迷网络游戏问题，《报告》指出，网络游戏沉迷是一个社会问题，防沉迷工作是一项系统工程，需要社会各方面的共同努力。一方面，要始终把防沉迷作为游戏管理的重中之重，严格防沉迷管理的制度和执行，扎实推进防沉迷工作；另一方面，防止未成年人沉迷网络游戏，需要广大家长、老师更好履行监护教育职责，切实承担起保护未成年人的法律责任，加强关爱陪护和约束规范，引导孩子们形成良好生活习惯和用网习惯。

《报告》指出，对于网络游戏的健康发展需要各方参与，包括媒体正面引导社会舆论、监督游戏企业履行社会责任，家长和教育部门需要监督和矫正青少年非理性的沉迷网游行为，游戏行业与企业需要加强自律、制定行业公约等。

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