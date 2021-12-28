人民网北京12月28日电 （申佳平）近日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、教育部等八部门联合发布了《“十四五”智能制造发展规划》（以下简称《规划》），提出到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化。

“加快发展智能制造，对巩固实体经济根基，建成现代产业体系，实现新型工业化具有重要作用。”在工业和信息化部28日举行的新闻发布会上，工业和信息化部装备工业一司司长王卫明表示，智能制造是基于新一代信息技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节，具有自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等特征，旨在提高制造业质量、效益和核心竞争力的先进生产方式。

据介绍，《规划》提出，到2025年的具体目标为：一是转型升级成效显著，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。二是供给能力明显增强，智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%，培育150家以上专业水平高、服务能力强的系统解决方案供应商。三是基础支撑更加坚实，完成200项以上国家、行业标准的制修订，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。

国家智能制造专家委员会主任、中国工程院院士李培根在发布会上表示，《规划》以新一代信息技术与先进制造技术深度融合为主线，深入实施智能制造工程，着力提升创新能力、供给能力、支撑能力和应用水平，加快构建智能制造发展生态，持续推进制造业数字化转型、网络化协同、智能化变革，为促进制造业高质量发展、加快制造强国建设、发展数字经济、构筑国际竞争新优势提供有力支撑。

具体来看，《规划》包括现状与形势、总体要求、重点任务、保障措施4个部分，可以归纳为“二四六四”，即“两步走、四大任务、六个行动、四项措施”。

“两步走”是指：到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。

“四大任务”包括：一是加快系统创新，增强融合发展新动能；二是深化推广应用，开拓转型升级新路径；三是加强自主供给，壮大产业体系新优势；四是夯实基础支撑，构筑智能制造新保障。

“六个行动”包括：智能制造技术攻关行动、智能制造示范工厂建设行动、行业智能化改造升级行动、智能制造装备创新发展行动、工业软件突破提升行动、智能制造标准领航行动。

“四项措施”分别是：强化统筹协调、加大财政金融支持、提升公共服务能力、深化开放合作。

图片来源：工业和信息化部装备工业一司

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