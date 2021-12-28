人民网北京12月28日电 （记者杨曦）今日，全国统计工作会议以视频形式在北京召开。会议全面总结2021年统计工作，系统回顾百年统计奋斗史，深入分析当前统计工作面临形势，研究确定2022年统计改革发展重点任务，持续推进统计部门党的建设。

图为全国统计工作会议主会场。人民网记者杨曦 摄

国家发展改革委副主任兼国家统计局局长、党组书记宁吉喆指出，2021年是我国全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，也是推进“十四五”统计现代化改革的起步之年，统计工作取得显著成绩。

一是统计部门党的建设富有成效。加强统计部门政治机关建设，深化统计部门党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，开展统计部门建党百年庆祝活动。压实全面从严治党责任，加强统计部门巡视巡察。

二是统计普查调查核算结出硕果。圆满完成国家脱贫攻坚普查，如期完成全面建成小康社会统计监测，发布第七次全国人口普查公报，完成统筹开展经济普查与投入产出调查专项试点，巩固地区生产总值统一核算改革成果。

三是统计重点领域改革稳步前行。深化数字经济领域统计方法制度改革，推进碳排放统计核算工作，健全科技创新领域统计监测方法，完善服务消费市场统计，新建国有经济、民营经济、中小微企业综合统计报表制度。

四是统计分析监测服务持续加强。围绕保持经济运行在合理区间深入开展分析监测，建立高质量发展综合绩效评价统计监测制度，强化区域重大战略监测，加强信息服务和数据发布解读。

五是统计督察执法检查不断深化。根据党中央、国务院授权，对12个省（区）和3个国务院部门开展统计督察，实现对省级党委政府统计督察“全覆盖”，从严从紧惩治统计违纪违法行为，推动统计监督与其他监督贯通协同，加快推进统计法修改。

六是现代信息技术应用有序推进。着力推进统计云工程建设，多点推动大数据统计应用。

七是地方统计改革发展开拓新局。地方各级统计局围绕统计现代化改革任务和地方党委政府需求，立足实际、先行先试，取得积极成效。

八是国家调查队改革迈出新步伐。召开国家调查队改革十五周年座谈会，开展“百队调研”，印发关于“十四五”时期深化国家调查队改革的意见，各级国家调查队加强快速反应调查，圆满完成各项国家调查任务。

九是部门统计与综合统计合力增强。健全部门间统计信息共享机制，加强对部门统计工作指导，各有关部门均加强了统计工作。

“回顾历史，统计工作获得了‘八个坚持’重要经验，即坚持党的领导是统计工作的核心要求，坚持数据质量是统计工作的中心任务，坚持服务大局是统计工作的首要职责，坚持人民至上是统计工作的根本宗旨，坚持改革创新是统计工作的不竭动力，坚持科技引领是统计工作的关键支撑，坚持依法统计是统计工作的重要保障，坚持人才队伍是统计工作的决定性力量。”宁吉喆说。

针对2022年统计工作重点任务，宁吉喆提出，要认真贯彻落实党中央、国务院关于统计工作决策部署，坚持和加强党的全面领导，以提高统计数据质量为中心，以推进统计现代化改革为主线，扎实开展统计调查，深化统计重点领域改革，强化经济形势研判和统计监测评价，夯实统计基层基础，更加有效发挥统计监督职能作用，加快推进统计信息化建设，深化统计对外开放，为全面建设社会主义现代化国家提供坚实统计支撑。

一是扎实有序做好普查调查核算。精心筹备第五次全国经济普查，高质量开展劳动力调查工作，做好分地区失业率调查和数据测算，认真开展居民消费价格调查，精心组织农业、工业、服务业等国民经济各行业以及消费、投资、社会、科技等领域常规统计调查。继续扎实开展生产法国内生产总值核算，持续巩固地区生产总值统一核算。

二是加快推进统计重点领域改革。完善高质量发展综合绩效评价，加快建立共同富裕统计监测体系，重点推进“双控”“双碳”等绿色发展统计改革。推进农产品、能源、矿产等初级产品供给保障统计改革。完善全国和地方资产负债表编制，加强企业经济效益统计，有效服务资本规范健康发展和防范化解重大风险。持续推进先进制造业和现代服务业融合发展、数字经济等现代产业统计改革。

三是深入开展统计监测分析服务。着力强化对宏观、微观、结构、科技、改革开放、区域和社会政策贯彻落实情况的统计监测，为稳定宏观经济大盘提供可靠信息支撑。围绕保持经济运行在合理区间，加强经济社会发展主要预期目标完成情况监测。强化消费市场统计监测，加强房地产价格统计，完善科技创新统计调查。加强疫情下居民增收、农民工就业等情况统计监测。强化人口变动趋势和生育形势统计监测分析。持续做好区域重大战略统计监测。强化数据解读和预期引导，推动微观数据开发开放。

四是更加有效发挥统计监督职能作用。深入贯彻落实中央印发的《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》，开展专项统计督察和统计督察“回头看”，健全督察整改落实体制机制。加大统计执法力度，建立常态化统计执法检查机制和统计违纪违法责任倒查机制，加强重大统计违纪违法案件通报曝光。研究统计监督与其他监督贯通协同具体举措。积极推进统计法修改。

五是持之以恒夯实统计基层基础。推进国家统计质量保证框架的贯彻落实，加强统计数据专项核查。制定现代服务业、制造业及相关产业统计分类标准，修订关于划分企业登记注册类型的规定。实施基本单位名录库动态维护更新新机制。组织农产量对地抽样调查样本轮换和新一轮住户调查大样本轮换。建立健全企业电子统计台账。

六是全力以赴推进统计信息化建设。深入实施统计云工程。深化移动支付、手机信令、网签数据、部门行政记录等大数据与经济普查、住户、农业、价格、贸经、人口、服务业等统计业务深度融合。加强卫星遥感等现代信息技术在农业、投资统计调查中的应用。

七是坚持不懈创新统计体制机制。建立健全对地方主要统计数据的审核和发布管理机制。强化上级统计机构对下级统计机构业务领导、班子协管，推动落实领导干部统计造假“一票否决制”。推动部门健全统计机构、配备统计人员。深化国家调查队改革，强化快速调查职能。统筹国家、部门、地方统计调查项目管理。

八是积极务实深化统计对外开放。持续完善联合国可持续发展目标统计监测制度。有序推进2021年轮国际比较项目调查。积极筹备第四届联合国世界数据论坛。承办好第十四届金砖国家统计局局长会议。持续推进联合国大数据全球平台中国区域中心建设。加强中非统计合作，助力“一带一路”沿线发展中国家统计能力建设。

同时，宁吉喆对统计部门各级党组织提出要求，要坚持以党的政治建设为统领，坚定不移深化统计部门全面从严治党，以加强党的建设保障和促进统计事业健康发展。

(责编：杨曦、高雷)