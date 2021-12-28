人民网北京12月28日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，日前，农业农村部发布2021年国家农产品质量安全例行监测（风险监测）结果。监测数据显示，2021年农产品例行监测合格率为97.6%，全国农产品质量安全状况总体保持稳定。

据介绍，2021年，农业农村部组织开展了3次国家农产品质量安全例行监测。全年共监测了31个省份200个大中城市的2095个菜果茶生产基地、1340辆蔬菜和水果运输车、634个屠宰场、443个养殖场、1778辆（个）水产品运输车或暂养池、2086个农产品批发（农贸）市场，抽检蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品和水产品等5大类产品114个品种130项参数22127个样品。监测结果显示，蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品、水产品抽检合格率分别为97.1%、96.5%、98%、98.8%、96.9%。

从监测品种看，抽检的蔬菜中，水生蔬菜全部合格，甘蓝类、食用菌、根菜类、茄果类、瓜类合格率分别为99.9%、99.2%、98.7%、98.7%、98.6%。抽检的畜禽产品中，猪肉、猪肝、牛肉、羊肉、禽肉和禽蛋的合格率分别为99.4%、99.4%、98.5%、99.6%、98.8%和97.4%。抽检的大宗养殖水产品中，罗非鱼和鲢鱼全部合格，鳙鱼、对虾、鳜鱼合格率分别为99.8%、99.5%、98.6%。

农业农村部已及时将监测结果通报各地，要求地方农业农村部门查处问题产品，分析问题成因，开展隐患排查整治。同时，对冬奥会、冬残奥会、“两节”期间农产品质量安全工作作出部署，组织开展监督抽查，严厉打击种植养殖屠宰环节使用禁限用药物行为，严格管控上市农产品常规农兽药残留超标问题，确保人民群众“舌尖上的安全”。

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