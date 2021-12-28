人民网北京12月28日电 （记者王震）据证监会网站消息，大成基金原技术总监蒋卫强涉内幕交易获利575万余元，被罚没2301万元，市场禁入10年。

近日，广西证监局公布的一则行政处罚决定书披露了该案细节。当事人蒋卫强1974年出生，时任大成基金信息技术部总监。经查明，2017年5月17日至2021年4月22日期间，蒋卫强利用大成基金恒生系统核心数据库账户权限，提取查看大成基金所管理的3个组合账户的历史和实时交易数据，知悉该未公开信息。在此期间，当事人通过“郭某珍”证券账户，利用未公开信息，进行与大成基金受托管理的上述3个组合账户趋同交易股票。

近四年时间里，“郭某珍”证券账户趋同交易股票245只，趋同交易成交金额66856.16万元，趋同交易盈利5752934.33元。

处罚决定书称，上述违法事实，有相关系统操作日志、证券账户资料、银行账户资金流水、电脑和手机取证资料、基金公司相关文件、询问笔录等证据证明，足以认定。广西证监局决定：对蒋卫强责令改正，没收违法所得5752934.33元，并处以17258802.99元罚款。

同时，广西监管局市场禁入决定书显示，蒋卫强的上述违法事实，交易金额大，持续时间长，情节严重，严重扰乱证券市场秩序，属于《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)第三条第六项、第五条所列情形。广西监管局决定:对蒋卫强采取10年市场禁入措施，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

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