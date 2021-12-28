人民网北京12月28日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行2022年贵金属纪念币项目发行计划共包括14个项目、91个品种。

14个项目包括：2022版熊猫贵金属纪念币、2022年贺岁金银纪念币、第19届亚洲运动会金银纪念币、2022吉祥文化金银纪念币、二十四节气（光阴的故事）金银纪念币、中国书法艺术（行书）金银纪念币、世界遗产（泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心）金银纪念币、中国古代名画系列（捣练图）金银纪念币、中国国家公园（三江源）金银纪念币、北京师范大学建校120周年金银纪念币、第46届世界技能大赛金银纪念币、2022北京国际钱币博览会银质纪念币、2023中国癸卯（兔）年金银纪念币、中国空间站建成金银纪念币。

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