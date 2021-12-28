人民网北京12月28日电 （记者任妍）12月27日，以“强化使命担当，践行社会责任，推动网信企业规范健康发展”为主题的2021网信企业发展和社会责任论坛以“线上+线下”形式举行。主论坛上，中国网络空间研究院党委副书记宣兴章介绍了《中国网信企业发展和社会责任报告（2021）》（以下简称《报告》）情况。

据悉，《报告》由中国网络空间研究院和北京大学新媒体研究院联合编撰，汇集了近年来网信企业履行社会责任典型案例，旨在梳理总结一年来网信企业发展和履行社会责任情况，共同研究探讨进一步推动企业规范健康发展、更好履行社会责任的方法路径，为网络强国建设贡献智慧和力量。

积极履责 网信企业做产业发展的引领者

一年多来，我国网信企业在弘扬主流价值、共享信息资源、引领产业发展、促进经济转型、推动技术创新、服务改善民生等方面发挥了重要作用。

网信企业是驱动数字经济发展和技术创新的重要力量。记者了解到，截至2021年6月，我国互联网上市企业总市值达18.8万亿元，较2020年底增长3.9%。2021年第二季度，我国上市互联网企业总营收达9592亿元，同比增速达20.4%。网信企业在人工智能、云计算、工业互联网等新兴技术产业方面日益发挥创新驱动引领作用。

《报告》指出，网信企业是正能量传播的重要渠道，也是社会生产生活的重要支撑。网信企业积极传播党的创新理论，传播党的声音，参与庆祝建党百年、脱贫攻坚等重大主题宣传活动，弘扬社会主义核心价值观，让正能量充盈网络空间。在社会生活服务、消费流通、文娱内容、医疗教育等领域，网信企业不断丰富服务形式、提升服务质量，给人们生产生活带来更多便利。

此外，网信企业在参与网络扶贫、数字乡村建设等方面也取得显著成效。据悉，今年以来，网信企业广泛开展公益宣传、扶贫济困、义务捐助、支教助学等活动，积极参与数字乡村建设，带动农村互联网基础设施不断完善，农村电商快速发展。

特别是在抗击新冠肺炎疫情期间，广大网信企业助力疫情信息快速传递，保障物资运输供应，提供技术诊疗服务，拓展在线公共服务，在疫情防控、复工复产、社区服务、创造就业、公益慈善等各方面作出积极贡献。

承担使命 网信企业做创新发展的先行者

企业既有经济责任，又有法律责任、社会责任、道德责任。《报告》指出，从党和国家的新要求、网信事业发展的新形势、人民群众的新期待出发，部分网信企业履行社会责任与其实际影响力以及应承担的社会功能不相适应、不相匹配。

《报告》倡议，推动网信企业更好履行社会责任、实现规范健康发展，还需各界共同探讨、共同努力。网信企业要主动融入国家发展大局，把发展同国家繁荣、民族兴盛、人民幸福紧密结合在一起，积极贯彻党和国家的路线、方针、政策；要发挥网信企业技术、资金、人才等方面优势，勇攀核心技术高峰；要履行网络综合治理职责，严格落实企业主体责任；要自觉维护市场公平竞争秩序，实现规范健康发展；要坚持正能量是总要求，积极参与网络文明建设，自觉抵制各类有害信息和网络乱象；要坚持发展与安全、建设与防护并重，推动共享互联网发展成果，促进社会共同进步。

2021网信企业发展和社会责任论坛由中央网信办、国家市场监督管理总局、国家广播电视总局、天津市人民政府指导，中国网络空间研究院、天津市委网信办、中共天津市滨海新区委员会、天津市滨海新区人民政府主办，《网络传播》杂志、北京大学新媒体研究院承办，中国互联网发展基金会、中国互联网络信息中心（CNNIC）支持。

(责编：王仁宏、高雷)