本报记者 侯琳良 赵展慧 常碧罗

编者的话

建设自由贸易试验区是以习近平同志为核心的党中央在新时代推进改革开放的一项重要战略举措，在我国改革开放进程中具有里程碑意义。党的十八大以来，我国先后部署设立21个自由贸易试验区，形成了覆盖东西南北中的试点格局，推出了一大批高水平制度创新成果，建成了一批世界领先的产业集群，为高质量发展作出了重要贡献。

习近平总书记就自贸试验区建设提出一系列新思想新观点新要求，今年7月9日在主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议时强调，要围绕实行高水平对外开放，充分运用国际国内两个市场、两种资源，对标高标准国际经贸规则，积极推动制度创新，以更大力度谋划和推进自由贸易试验区高质量发展。

即日起，本报推出“以更大力度谋划和推进自贸试验区高质量发展”系列报道，展现自贸试验区深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，深入推进高水平制度型开放，加强改革创新系统集成，统筹开放和安全，发挥好改革开放排头兵的示范引领作用的实践探索和进展成效。

全国首家外资控股的合资商业理财公司、首家外商独资金融科技公司落户；洋山特殊综合保税区封关运行，率先构建全新的海关监管模式；在全国率先取消外商直接投资人民币资本金专户、率先开展境内贸易融资资产跨境转让等试点……揭牌成立两年多，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区以投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由等为重点，推进投资贸易自由化便利化，制度型开放体系基本建立，形成一批典型创新案例。

临港新片区大胆试、大胆闯、自主改，着力打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，是我国以更大力度谋划和推进自由贸易试验区高质量发展的生动注脚。

“赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港。”“中国将支持自由贸易试验区深化改革创新，持续深化差别化探索，加大压力测试，发挥自由贸易试验区改革开放试验田作用。”……党的十八大以来，习近平总书记就自贸试验区建设提出一系列新思想新观点新要求，为自贸试验区建设指明了方向。“十四五”规划纲要提出：“完善自由贸易试验区布局，赋予其更大改革自主权，深化首创性、集成化、差别化改革探索，积极复制推广制度创新成果。”

贯彻落实习近平总书记关于自贸试验区建设的重要指示精神和党中央决策部署，各自贸试验区对标高标准国际经贸规则，聚焦重点领域、关键环节、基础性制度开展深层次改革试点，推动形成更多高水平制度创新成果，更好发挥改革开放排头兵的示范引领作用。

持续深化首创性、差别化探索，改革试点任务加速落地

建设自由贸易试验区是以习近平同志为核心的党中央在新时代推进改革开放的一项重要战略举措。2013年9月29日，我国首个自贸试验区——中国（上海）自由贸易试验区在浦东正式挂牌成立。到2020年8月，自贸试验区在21个省（自治区、直辖市）设立，形成了覆盖东西南北中的试点格局。

习近平总书记强调，自由贸易试验区建设的核心任务是制度创新。

“自贸试验区以制度创新为核心，在全国率先探索试验一批基础性、根本性的改革，成为全国深化改革的样板。”商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文说。

发布我国首张外商投资准入负面清单，率先试行“证照分离”、建立国际贸易“单一窗口”……穿行浦东，让人感受深刻的，不仅是这里日新月异的发展活力，更是这里敢闯敢试、先行先试的改革魄力。

“8年多来，上海自贸试验区按照中央的部署和要求，大胆试、大胆闯、自主改，率先构建与国际通行规则接轨的制度体系，形成了外商投资负面清单、国际贸易‘单一窗口’、自由贸易账户、‘证照分离’等一批基础性和核心制度创新成果并复制推广到全国。”上海市委常委、浦东新区区委书记朱芝松说。

不单是上海，各自贸试验区立足自身功能定位和特色特点，持续深化首创性、差别化探索，全力推进制度创新实践。

在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上，习近平总书记提出了北京“两区”建设的要求，即“支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区”“设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区”，以更好发挥北京在中国服务业开放中的引领作用。

跨国公司本外币一体化资金池试点、本外币账户合一试点在京“破冰”，在全国率先建立期货、证券等境外专业人才过往资历认可机制，设立全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区，适度超前构建支持智能网联汽车道路测试、示范应用、商业运营服务的政策体系……只争朝夕，北京高标准推进“两区”建设，一批首创性改革竞相推出。

在北京，国务院批复的“两区”方案251项任务，目前已落地229项，实施率91.2%。

不久前，在山东烟台长岛海域，得益于海洋牧场“一证一险”信贷新模式，一批量产型深海智能网箱平台投用。

先行先试推进海洋经济高质量发展，是山东自贸试验区持续深化差别化探索的重要着力点。

探索建立海洋牧场平台确权机制和融资风险评断标准体系，创新推出“深海网箱箱体及设备抵押”“海水养殖天气指数保险”，为渔业养殖企业提供海洋牧场“一证一险”等特色金融服务；开展全球海洋生物基因测序服务，探索生物样本进口清单式管理，实现“一次办理，全年许可”……山东自贸试验区获批两年来，112项试点任务已实施110项，形成多项制度创新成果。

锐意进取，勇于突破，改革试点任务加速落地，自贸试验区成为制度创新高地。在今年9月3日举行的国务院政策例行吹风会上，王受文介绍，截至目前自贸试验区累计形成278项制度创新成果向全国或特定区域推广。

强化制度集成创新，引领打造一流营商环境

2020年11月，习近平总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上强调：“浦东要在改革系统集成协同高效上率先试、出经验。要探索开展综合性改革试点，统筹推进重要领域和关键环节改革，从事物发展的全过程、产业发展的全链条、企业发展的全生命周期出发来谋划设计改革，加强重大制度创新充分联动和衔接配套，放大改革综合效应，打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。”

着力在改革系统集成协同高效上率先试、出经验，浦东新区推进高水平改革开放跑出加速度、展现新气象。

今年10月19日，一兆韦德健身管理公司等企业代表获颁首批升级版行业综合许可证。“以前，开设一家体育健身场馆，需要办理《消防安全检查合格证》《公共场所卫生许可证》《高危险性体育项目经营许可证》等多张许可证，现在仅需办理一张行业综合许可证，真正实现了‘一证准营’。”一兆韦德健身管理公司相关负责人忻勃说。

“一证准营”，得益于浦东试行“一业一证”改革，将市场主体进入特定行业涉及的多张许可证整合为一张行业综合许可证，走出一条照后减证和简化审批的新路径，大幅降低行业准入成本。

2020年11月11日，国务院常务会议决定，为深化上海自贸试验区改革，在浦东新区开展市场准入“一业一证”改革试点。

“这是在上海自贸试验区探索‘证照分离’改革基础上进一步先行先试的重大改革举措。”浦东新区区委常委、副区长杨朝说，“一业一证”改革，着眼从事物发展的全过程、产业发展的全链条、企业发展的全生命周期出发来谋划设计改革，推动审批管理服务从“以政府部门供给为中心”向“以市场主体需求为中心”转变。

为市场主体提供准确便利的办事导航服务，实现“一键导航”；对同一行业的全部准入条件进行标准化集成，实现“一单告知”；将多张申请表归并为一张申请表，实现“一表申请”……浦东探索“六个一”的流程再造，折射出一张行业综合许可证背后的改革系统集成。

截至今年6月底，国务院批复的“一业一证”改革31个试点行业在浦东全部落地。“目前正在研究深化改革，将试点市场准营承诺即入制等更大力度改革举措，努力打造‘放管服’改革引领区。”杨朝说。

新时代改革，更需强调系统性、整体性、协同性。2020年6月，习近平总书记对海南自由贸易港建设作出重要指示强调：“要把制度集成创新摆在突出位置，解放思想、大胆创新，成熟一项推出一项，行稳致远，久久为功。”

走进海口市江东新区政务服务中心，国际投资“单一窗口”让人眼前一亮。“窗口电话‘接单’，各部门线上‘跑腿’，为投资者提供一站式服务。”政务服务中心负责人介绍，窗口整合13个审批部门、20个政务系统的234项投资相关业务，减少55%的申报材料，缩减70%的审批时间。

从设立自由贸易试验区，到启动自由贸易港建设，海南近年来对标国际高水平经贸规则，大力探索制度创新特别是制度集成创新，打造法治化、国际化、便利化的营商环境。

推行商事登记“全省通办”、实施省域“多规合一”改革、推行园区极简审批……海南已累计推出120多项制度创新成果。2020年10月，海南自由贸易港制度集成创新三年行动方案及任务清单发布，18个重点领域、60项重点任务，绘出改革新蓝图。2021年，海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单、推进贸易自由化便利化若干措施等一系列政策文件的出台实施，有效回应了市场主体关切，激发了市场活力。

得益于一系列改革创新，海南3年新增市场主体76.3万户，超过此前30年的总和。

聚焦市场主体关切和诉求，各自贸试验区正不断加强改革创新系统集成，持续深化“放管服”改革，打造一流营商环境。

赋予更大改革自主权，更好发挥示范引领作用

“法规推出不到一年时间，就有逾百名港澳建筑工程师和数十家港澳专业企业在横琴备案和执业。”广东自贸试验区横琴片区对接港澳跨境专业服务规则的新探索，让华众联创工程顾问三地联营事务所总经理闫澍倍感欣喜。

自2019年12月1日起，《珠海经济特区横琴新区港澳建筑及相关工程咨询企业资质和专业人士执业资格认可规定》施行，明确具备相关条件的港澳企业和专业人士，经区内建设主管部门备案，即可在区内为市场主体和建设项目直接提供服务，无需再转换资质。“珠海应用特区立法权，在建筑领域首先开展跨境执业立法，是一次具有开创意义的制度突破。”横琴新区生态环境和建设局副局长郑慧仙说。

横琴片区这项有针对性的改革探索，得益于自贸试验区被赋予更大改革自主权。

党的十九大报告强调“赋予自由贸易试验区更大改革自主权”。2018年11月，国务院印发《关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》，推出了53项改革措施，加大赋权力度，其中就包括“授权自贸试验区制定相关港澳专业人才执业管理办法”。

同横琴片区一样，各自贸试验区用好用活更大改革自主权，拓展改革创新探索的深度和广度，奏响更深层次改革强音，激活高质量发展新动力。

今年4月23日，中共中央、国务院印发《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》，赋予浦东新区改革开放新的重大任务。

“《意见》提出了一系列有力支持政策，不是要形成‘政策洼地’，而是按照能放尽放并管好的原则赋予浦东更大的改革发展权，目的是构筑高水平改革开放的强力‘助推器’。”国家发展改革委有关负责同志表示。

今年6月，全国人大常委会作出了《关于授权上海市人民代表大会及其常务委员会制定浦东新区法规的决定》。“这是建立完善与支持浦东大胆试、大胆闯、自主改相适应的法治保障体系的重大决定。”上海市委法律顾问、上海市人大常委会法工委原主任丁伟说，根据《决定》，上海市人大常委会遵循宪法规定以及法律和行政法规基本原则，制定浦东新区法规，可以对法律、行政法规、部门规章等作出变通规定，在浦东新区实施。

上海市人大常委会根据全国人大常委会授权制定的首批浦东新区法规之一——《上海市浦东新区深化“一业一证”改革规定》，自今年10月1日起施行。这部法规在固化近年来浦东新区市场准入领域多项改革成果的同时，进一步深化改革创新，对行业综合许可证进行了升级。“比如，实行行业综合许可单轨制改革：对市场主体制发行业综合许可证后，涉及的单项许可证不再单独受理、发证，相关部门不得要求市场主体提供单项许可证，真正实现企业获得‘一证’即可准营。”浦东新区区委办公室副主任肖林说。

坚持运用法治力量推动体制机制创新，浦东着力更好发挥上海自贸试验区及临港新片区“试验田”作用，对标最高标准、最高水平，实行更大程度的压力测试，探索形成的好经验好做法，适时以法规规章等形式固化下来，提供更多高水平制度创新成果。

今年8月，国务院印发《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》。王受文表示，《若干措施》赋予自贸试验区在贸易投资便利化方面更大的改革自主权，有针对性地提出19项措施，推动自贸试验区更好发挥改革开放排头兵的示范引领作用。

从试点多式联运“一单制”改革到开展本外币合一银行账户体系试点，各自贸试验区奋楫争先，力争取得更多可复制可推广的制度创新成果，更好服务全国改革开放大局。

（本报记者程远州、周亚军、申智林参与采写）

《 人民日报 》（ 2021年12月28日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)