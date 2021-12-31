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京港高铁安九段开通运营——

我国高铁运营里程超4万公里（新数据 新看点）

铁路运营总里程超15万公里

本报记者 陆娅楠
2021年12月31日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　12月30日上午，京港高铁安庆至九江段开通运营，合肥至南昌间实现高铁直通，2022年1月10日调整运行图后，合肥至南昌间最快2小时22分钟可达，“八纵八横”高铁网京港（台）通道商丘至深圳段全线贯通。

　　“明年调图后，一天有24趟车可选，方便。”在江西南昌从事医疗器械采购的林先生，第一时间查阅了网上信息，“今后去合肥出差，路上耗时节省一半，就跟在南昌办事一样，当天就能回家吃晚饭。”

　　得益于安九高铁，湖北黄梅融入了武汉、合肥、南昌“一小时经济圈”。市民孟女士体验了家门口的高铁站，“真高兴，黄梅也迈入了‘高铁时代’，20分钟就能到庐山，以后周末‘说走就走’，拍下更多美景。”

　　“十四五”开局之年，中国铁路建设高质量推进，旅客出行更方便。截至12月30日，中国高铁运营里程突破4万公里，稳居世界第一；中国铁路运营总里程突破15万公里，稳居世界第二。

　　坚持自主创新，中国铁路步履铿锵。党的十八大以来，中国铁路建设者逢山开路，遇水架桥，我国铁路运营里程增长约5.3万公里，其中今年开通4200公里以上；累计发送旅客243亿人次，其中动车组136亿人次。

　　助力乡村振兴，中国铁路勇于担当。今年6月，拉萨至林芝铁路开通。林芝市布久乡孜热村23岁的村民布姆阿牛，大学毕业后成为林芝站首批安检员，“月收入3200元，还有各种工作培训，满意。村子距离火车站一公里，铁路开通带来了好日子。”

　　“十四五”开局之年，随着多条铁路开通，林芝、普洱、西双版纳等地纷纷告别不通铁路的历史，乡村振兴增添“新引擎”，家门口就业有了新岗位。

　　促进协调发展，中国铁路砥砺前行。“高铁开通了，欢迎粤港澳大湾区的朋友们多来观光采摘！”今年赣深高铁开通，赣州信丰县小江镇罗结村党支部书记陈林光喜不自禁。信丰县依托当地脐橙产业和旅游资源，推出了多条旅游精品线路，小江镇就是受益乡镇之一。“丰富大湾区市民的‘果篮子’，鼓起老区人民的‘钱袋子’，咱这是双赢！”陈林光说。

　　张吉怀铁路运营，让湖南承东启西、连南接北的区位优势进一步凸显；沈佳高铁牡佳段、敦白段相继开通，哈尔滨、牡丹江、佳木斯三地构成高铁环线，长春至长白山构建快速客运通道，东北地区铁路网更完善……“十四五”开局之年，中国铁路网分布愈加均衡，让“流动的中国”更加生机勃勃。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月31日 01 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)

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