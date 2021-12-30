人民网北京12月30日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日举行小微企业金融服务和绿色金融新闻发布会，介绍支持小微企业和绿色发展相关情况。人民银行货币政策司司长孙国峰在会上表示，2022年人民银行将重点做好两项直达实体经济的货币政策工具转换工作，其中普惠小微企业贷款延期还本付息支持工具转换为普惠小微贷款支持工具，时间为2022年起到2023年6月底。

孙国峰介绍，两项直达实体经济的货币政策工具实施以来有效发挥了杠杆撬动作用，为金融支持小微企业和个体工商户提供了正向激励，有力促进了稳企业、保就业。截至2021年11月末，人民银行通过普惠小微企业贷款延期还本付息支持工具，提供了189亿元激励资金，直接带动地方法人银行对2万亿元普惠小微企业贷款延期，撬动全国银行业机构对15.1万亿元贷款延期。人民银行通过普惠小微信用贷款支持计划提供3175亿元低成本资金，直接带动地方法人银行发放普惠小微信用贷款8794亿元，撬动全国银行业机构发放普惠小微信用贷款9.6万亿元，取得了明显的效果。

“小微企业在国民经济中具有重要地位，小微市场主体量多面广，是经济活力的体现，也是带动就业的主力军。考虑到当前我国经济下行压力和小微企业面临的实际困难，继续加大金融支持小微企业力度，有利于稳企业保就业，有利于稳定宏观经济大盘。此前两项直达工具已延期实施两次，本次采取市场化方式对两项直达工具进行转换，有助于在保持和巩固对市场主体支持力度的同时，用更可持续的方式继续做好金融支持保市场主体工作。”孙国锋说。

孙国锋表示，具体安排为：普惠小微企业贷款延期还本付息支持工具转换为普惠小微贷款支持工具，从2022年起到2023年6月底，人民银行对地方法人银行发放的普惠小微企业和个体工商户贷款，按照余额增量的1%提供资金，鼓励增加普惠小微贷款。从2022年起将普惠小微信用贷款支持计划并入支农支小再贷款，原来用于支持普惠小微信用贷款的4000亿元再贷款额度可以滚动使用，必要时可再进一步增加再贷款额度。今年12月7日人民银行下调了一年期支农支小再贷款利率0.25个百分点至2%，支农支小再贷款利率更加优惠。符合条件的地方法人银行发放普惠小微信用贷款，可向人民银行申请再贷款优惠资金支持。转换后的市场化工具将继续发挥牵引带动作用，推动普惠小微贷款量增、价降、面扩，两项直达工具的接续转换有利于金融机构与客户市场化自主协商延续到期贷款，同时积极挖掘新的融资需求，引导金融机构扩大小微企业和个体工商户融资，增强持续服务能力，促进普惠小微贷款进一步增量、降价、扩面。

(责编：罗知之、吕骞)