人民网北京12月30日电 （申佳平）今日，中宣部、国家发展改革委、教育部等部门联合召开2022年全国春运电视电话会议。会议提到，坚持在疫情防控常态化条件下谋划春运举措，引导错峰返乡返岗，组织错峰放假开学。

会议指出，2022年是我国踏上全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年，春运期间将举办北京冬奥会，下半年将召开党的二十大，做好春运工作对保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境具有重要意义。各地区、各有关单位要切实提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在做好疫情防控前提下，全力做好春运各项工作，保障人民群众度过欢乐祥和的春节。

会议要求，各地区、各有关单位要毫不放松做好春运疫情防控，坚决贯彻“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，坚持在疫情防控常态化条件下谋划春运举措，根据疫情防控要求及时调整工作措施和应对策略，按照减少人员流动、引导错峰出行、降低旅途风险、加强人员防护的原则，组织做好春运疫情防控和服务保障工作。

一是组织引导错峰出行。引导错峰返乡返岗，组织错峰放假开学，减少长距离旅游出行，根据需要组织“点对点”运输服务。

二是严格落实疫情防控措施。加强乘客和一线服务人员健康监测和防护，做好客运场站和交通工具防控，提升疫情应对处置能力。加强农村地区交通运输疫情防控。

三是防范应对各类安全风险。健全安全生产责任体系，坚决遏制重特大事故发生，做好极端天气应对，防范大规模旅客滞留。

四是加强春运期间货运保障。确保疫情重点地区民生物资运输畅通，保障煤炭等能源运输，确保经济社会正常运行、人民群众安心过节。

会议强调，春运是广大人民群众的春运，要着力解决好群众出行中的急难愁盼问题。

一是强化安全有序流动。科学精准做好分区分类出行管理，在落实疫情防控措施的同时保障人员安全有序流动，防止“一刀切”，减少对群众生产生活的影响。

二是切实提高核酸检测能力。提早部署安排大中城市核酸检测服务，通过增设检测点、延长检测时间、提高检测效率等满足群众需求。

三是解决好群众出行中的问题。加强重点时段、热点线路运力供给，便利接驳换乘，落实健康码全国“一码通行”，减少人员聚集。

四是做好道路疏堵保畅。强化重要运输通道、关键节点、易拥堵瓶颈路段的路网监测调度和应急处置。优化防疫检查站点设置，避免“因检致堵”。

(责编：申佳平、吕骞)