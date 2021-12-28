新华社北京12月27日电（记者申铖）财政部部长刘昆27日表示，2022年将实施更大力度减税降费，增强市场主体活力。

日前召开的中央经济工作会议提出，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。在27日于北京举行的全国财政工作视频会议上，刘昆介绍了2022年财政工作重点。

他表示，2022年实施积极的财政政策，要重点把握好六个方面：一是实施更大力度减税降费，增强市场主体活力；二是保持适当支出强度，提高支出精准度；三是合理安排地方政府专项债券，保障重点项目建设；四是加大中央对地方转移支付，兜牢基层“三保”底线；五是坚持党政机关过紧日子，节俭办一切事业；六是严肃财经纪律，整饬财经秩序。

“加强对市场主体支持，加大政策实施力度。”刘昆表示，2021年，我国优化和落实减税降费政策，预计全年新增减税降费达到1万亿元。2022年，要严格落实国家出台的各项减税降费政策，确保减税降费政策红利落地。加强对中小微企业纾困帮扶，实施普惠金融发展示范区奖补政策，继续实行小微企业融资担保降费奖补，新增支持一批国家级专精特新“小巨人”企业，鼓励地方安排中小企业纾困资金。

充分挖掘国内需求潜力，发挥财政稳投资促消费作用；加强风险防控，牢牢守住不发生系统性风险的底线；强化会计质量监督和注册会计师行业建设，切实履行好财会监督主责；优化财政科技经费管理，增强产业链供应链韧性；突出保基本兜底线，持续增进民生福祉；保障农业农村优先发展，加快推进农业农村现代化；完善生态文明财税支持政策，推动绿色低碳发展……会议明确了2022年财政领域重点工作。

“财政部门要准确把握稳字当头、稳中求进的要求，落实好积极的财政政策，积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。同时，加强财政政策与货币、就业等政策协调联动，注重跨周期和逆周期调控有机结合，提升政策整体效能。”刘昆说。

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