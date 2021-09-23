人民网记者 杜燕飞

石油不仅是现代工业的血液，而且关系到人们的衣食住行。从航天飞机、巨型油轮、汽车，到日用品、食品、衣服等，都与石油石化工业密切相关。我国化工企业生产的涤纶纤维，每年可替代2.3亿亩土地产出的棉花……

“我国石油石化工业是在一穷二白的基础上发展起来的，石油石化战线的前辈们艰苦创业、矢志奋斗，使我国石油石化工业实现了从无到有、从小到大、从弱到强的跨越式发展。”近日，中国石油化工集团有限公司董事、党组副书记赵东做客人民网“人民会客厅”访谈时表示，中国石化成立38年来，始终坚持党的领导，将国之所需与企之所能有机统一起来，为建立发展我国现代石化工业体系、解决人民吃饭穿衣问题和改善人民生活、保障国家能源安全和促进国民经济发展作出了贡献。

“中国石化改革发展和党的建设实践证明，党建工作做实了就是生产力、做强了就是战斗力、做细了就是凝聚力。”赵东表示，“十四五”时期，中国石化将扛起保障国家能源安全、引领我国石化工业高质量发展、担当国家战略科技力量三大核心职责，把新时代党的建设总要求贯彻落实到位，为打造世界领先洁净能源化工公司提供坚强思想保证、政治保证和组织保证，以高质量党建推动高质量发展，助力构建新发展格局。

中国石化集团董事、党组副书记赵东做客人民网。人民网记者 于凯摄

在传承石油精神中弘扬石化传统

在抚顺石油二厂北催化车间门前，立有一块石碑，上面写着“中国第一套流化催化裂化装置——1965年5月”字样。这座被称为我国炼油工业“五朵金花”之一的装置凝结了许多石油工作者的辛勤劳动，而陈俊武就是这套装置的设计师。

在长达70多年的职业生涯中，陈俊武带领团队不断推动我国石油炼制、煤化工技术迈向世界先进水平，为我国石油化工工业及国民经济发展做出了贡献。如今，90多岁高龄的他仍奋战在科研前线。

“陈俊武身上，彰显了共产党员的初心使命、知识分子的责任担当和科技工作者的执着追求，是石化人传承石油精神、弘扬石化传统的榜样。”赵东表示，中国石化通过召开典型事迹报告会等多种形式，发挥榜样力量，把大庆精神、铁人精神故事化、人格化、形象化，让石油精神、石化传统活起来、动起来。

赵东同时介绍，中国石化健全完善“招聘有测评、入厂有教育、节点有仪式、培训有内容、使用有导向、身边有榜样、年度有考核”为主要内容的“七有机制”，配套建立相关制度、规定和考核办法，以刚性的制度约束和考核评价，推动石油精神、石化传统及核心价值理念转化为干部员工的行为习惯。

在赵东看来，以苦干实干、“三老四严”为核心的石油精神、以“家国情怀、求真务实、精细严谨”为内涵的石化传统，熔铸于火热的建设年代，淬炼于改革开放时期，勃兴于中国特色社会主义新时代，是我国石油石化战线的立身之本、创业之魂、传家之宝，在当前社会发展中发挥着巨大作用。

“去年12月份，我带领中国石化总部6个部门和28家直属单位党委负责人到大庆油田，参观了大庆油田铁人王进喜纪念馆，现场感受王进喜等石油老前辈的动人故事和感人事迹，在干部员工中引起了很大反响。”赵东表示，中国石化要把传承石油精神、弘扬石化传统与“十四五”开局起步结合起来，继承发扬老一辈石油石化人永远听党话、跟党走的坚定信念，全方位推进公司高质量发展，为美好生活加油鼓气。

中国石化集团董事、党组副书记赵东做客人民网。人民网记者 于凯摄

在国家重大战略中贡献石化力量

“没想到藜麦能卖这么多钱，秸秆又可以直接喂牛羊，真的要谢谢中国石化。”甘肃东乡族自治县布楞沟流域沿岭乡新星村的村民马阿不难以掩饰内心的喜悦。从开始的十几亩试种推广到2020年1.2万亩的种植面积，历时3年，东乡藜麦种植产业初具规模，户均同比增收1.2万元，“东乡藜”已成为当地百姓心中的“致富藜”。

“目前我们正在东乡县建设藜麦加工产业园区，把藜麦加工成藜麦饼干、藜麦粥等高附加值产品，再通过2.78万座易捷便利店卖出去，让百姓获得更大的经济收益。”赵东说，产业园也可以增加就业机会，提高生活水平，让百姓过上更加幸福美好的生活。

据了解，“十三五”时期，中国石化总投入11亿多元，每年派出2000名左右扶贫干部，对口支援、定点帮扶的8个县全部脱贫，惠及300万贫困人口。“十四五”期间，中国石化将投入帮扶资金不少于15亿元，对于对口支援、定点帮扶的8个县，实施“一县一链”特色帮扶，帮助每一个县打造一个具有一定规模的高品质农业产业链，培育一批具有市场竞争力的产品，让乡亲们持续走向富裕。

责任不止于此，在保障能源安全、科技创新、抗击新冠肺炎疫情等各个“战场”上，中国石化同样践行着央企国家队的使命担当——

截至今年9月，世界首个7000余米超深高含硫生物礁——元坝气田自2014年12月投产以来，累计生产天然气超220亿立方米，惠及长江沿线70多个城市、上千家企业、2亿多居民；今年6月28日，中国石化镇海基地一期项目全面建成，在国内首次实现120万吨年乙烯装置“心脏三机”（裂解气压缩机、丙烯压缩机、乙烯压缩机）全部国产化，投产后镇海炼化将形成2700万吨/年炼油产能和220万吨/年乙烯产能，是我国目前建成的最大的炼化一体化基地；2020年2月24日，中国石化针对全国新冠肺炎疫情防控严峻形势、口罩核心原料紧张的局面，决定上马10条熔喷布生产线，仅用76天时间建成了全球产能最大的万吨级熔喷布生产基地……

“一直以来，中国石化把自身发展和国家命运紧紧相连，在党和人民最需要的时候挺身而出、不辱使命，乘势而上。”赵东说，坚持将国之所需与企之所能有机统一，想国家之所想、急国家之所急、尽中国石化之所能，自觉扛起保障国家能源安全、引领我国石化工业高质量发展、担当国家战略科技力量三大核心职责，助力构建新发展格局，为实现共同富裕贡献力量。

中国石化集团董事、党组副书记赵东（左）与人民网主持人（右）进行交流。人民网记者 于凯摄

在把握时代机遇中谋求高质量发展

2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，彰显了大国责任。对能源化工行业而言，顺应我国参与全球气候治理的要求，优化产业、产品和能源结构，加快节能减排降碳，是任务也是责任。而氢作为二次能源，具有来源多样、终端零排、用途广泛等优势，大力发展氢能，对保障我国能源安全、应对全球气候变化意义重大。

在北京2022年冬奥会开幕倒计时148天之际，今年9月9日，北京庆园街加氢站、北京王泉营加氢站、北京燕化兴隆油氢合建站、河北崇礼西湾子加氢站等4座服务北京冬奥会的加氢站投入运营。其中，庆园街加氢站与王泉营加氢站、燕化兴隆油氢合建站共同为冬奥会延庆赛区212辆氢燃料电池汽车提供加氢服务，日供氢能力共计4000公斤；崇礼西湾子加氢站将为冬奥会张家口赛区提供加氢服务，日供氢能力1000公斤。

目前，中国石化氢气年产能力超390万吨，占全国氢气产量的11%左右。在广州石化、高桥石化等企业建有6套氢纯化生产装置，已在广东、上海等14个省区市建成加氢站22座。“十四五”期间将规划建设1000座加氢站，今年新建加氢站数量将达100座。

“新的发展阶段，中国石化积极适应新情况、新变化、新要求，推动形成以能源资源为基础，以洁净油品、现代化工为两翼，以新能源、新材料、新经济为重要增长极的‘一基两翼三新’产业格局，打造世界领先洁净能源化工公司。”赵东表示，“十四五”时期，中国石化锚定建设我国第一氢能公司的目标，以绿色发展打造核心竞争力，坚定不移向净零目标迈进。

赵东表示，今年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年，中国石化党建将突出“以高质量党建推动高质量发展”这条主线，把新时代党的建设总要求贯彻落实到位，为打造世界领先洁净能源化工公司提供坚强的思想保证、政治保证和组织保证。

(责编：崔元苑、吕骞)