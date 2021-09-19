李栋 李彤 李璐颖 张超

“电子烟经营销售商家资质参差不齐，希望加大治理和规范。”

“烟草侵蚀青少年的健康，希望得到烟草部门的重视。”

“农村地区真假烟无法查证，建议完善烟草打假打私体系。”

2021年上半年，网友在人民网“领导留言板”国家烟草专卖局专栏下留言231条，涉及规范电子烟市场、加强青少年控烟管理、完善烟草打假体系等话题。

对此，国家烟草专卖局对人民网网友关切做出积极回应，表示将通过“守护成长”专项行动，保护未成年人健康；不断完善烟草打假打私体系，突出“断源头、打团伙、破网络、抓主犯”，保持烟草打假打私高压态势；提升品牌效应，推动中国烟草行业迈向高质量发展。

专项行动遏制电子烟销售乱象

当前，电子烟已经成为一种新兴消费品，行业的规模总体呈现上升趋势。

网友在人民网“领导留言板”留言表示，在很多场合都存在吸电子烟的现象，贩卖电子烟的商家也参差不齐。还有的商家在中小学校周边售卖电子烟，希望国家加大整治力度。

人民网“领导留言板”网友留言截图。

国家烟草专卖局在回复中表示，为有效规范电子烟生产经营活动，切实保护未成年人身心健康，国家烟草专卖局联合国家市场监督管理总局分别于2020年7月至9月、2021年6月至9月开展了电子烟市场专项检查行动和“守护成长”专项行动。行动集中清理整治了校园周围电子烟销售网点，查处了一批向未成年人售烟（含电子烟）的典型案件，有力遏制了电子烟市场乱象。

“今年6月1日，新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》正式施行，此次修订首次在法律层面赋予烟草专卖行政主管部门新的职责和权限，并将电子烟纳入烟的范围。”国家烟草专卖局相关负责人表示，通过联合国家市场监督管理总局，组织开展了全国范围的保护未成年人免受烟侵害“守护成长”专项行动，严格查处向未成年人售烟违法的行为，并进一步加强了预防未成年人吸烟的宣传教育。

打防结合 完善烟草打假打私体系

有网友在人民网“领导留言板”留言表示，农村地区信息相对闭塞，真假香烟无法查证。抽假烟更加危害吸烟人的身体健康，建议完善烟草打假打私体系，为群众参与打假打私提供更多便捷渠道，从源头上解决假烟和走私问题。

人民网“领导留言板”网友留言截图。

“烟草行业一直以来严格按照烟草专卖法律法规履行烟草专卖监管职责，打击卷烟制假走私，建立了打防结合工作机制，并根据烟草打假打私形势变化，不断完善烟草打假打私体系。”国家烟草专卖局回复中表示，监管部门通过采取建立烟草打假打私多部门协作机制、开展烟草打假打私综合治理、建立跨省区联防联打协作机制、设立12313举报电话，畅通举报渠道等方式，保持着烟草打假打私的高压态势。

国家烟草专卖局专卖监督管理司有关负责人曾表示，网上烟店以销售假烟、走私烟为主，不仅扰乱了市场秩序，而且逃避相关税费，严重损害国家利益。此外，网上销售假烟还严重损害消费者利益。一些消费者缺乏辨别真假卷烟的能力，贪图便宜从网上买烟，不但经济上遭受损失，身体健康也受到损害。

据介绍，围绕近年来境外仿冒假烟通过海上走私国内等新情况，国家烟草专卖局及时采取了源头打击等应对措施，组织沿海地区建立一线封堵、二线拦截的跨部门跨区域立体防控打击体系，严厉打击海上走私卷烟活动，配合公安等执法机关组织跨境打击行动，打击跨国制假走私团伙。

提升品牌效应 迈向高质量发展

烟草行业要迈向高质量发展，有网友在人民网“领导留言板”留言表示，希望培育一批具有核心竞争力，质好价优的知名品牌，让中国烟草品牌进入国际市场。

对此，国家烟草专卖局在留言回复中表示，我国烟草行业一直以来高度重视品牌建设，通过制定一系列的政策措施，有效增加高水平、高品质卷烟产品供给。

人民网“领导留言板”网友留言截图。

目前，卷烟品牌集中度大幅提高、品牌核心竞争力明显提升，一批具有代表性的国产卷烟品牌获得了大多数消费者的钟爱和选择，国产卷烟品牌在国内市场占有率很高，正不断地开拓国际市场。

科学技术为高质量发展提供了支撑。2021年9月13日，国家烟草专卖局印发建设中国烟草科学数据中心的通知。相关负责人表示，将通过健全运行管理机制，面向行业各单位提供基础性、公益性科学数据共享和服务，加快行业科研范式向数据驱动型转变。

(责编：赵竹青、高雷)