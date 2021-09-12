原标题：郑州40万辆泡水车去哪儿了

“我的车终于修好了。”8月底，郑州市民张先生从4S店开回了修好的丰田牌轿车。“暴雨时我的车停在路边，洪水都泡到了座椅。随后，4S店把车拉去修理，花了大约1万元的维修费，还好能走保险。”他说。

最新数据显示，7月17日至8月25日，河南保险业共接到理赔报案51.32万件，整体件数结案率已达67%，车险件数结案率86%。车险在一定程度上弥补了车主的损失。值得注意的是，还有相当一部分泡水车直接流向了市场。这些车最终去了哪里？能买吗？

多渠道流向市场

自7月30日首场河南水淹车专场拍卖开始以来，郑州已举办数十场水淹车专场拍卖会，参与拍卖的主体多为二手车商和维修厂。

“我已经拍到了20多辆车。”裴东在郑州市文化路北段经营着一家二手车交易公司。连日来，他一直在关注水淹车拍卖专场，“水淹车辆被专业机构买走后，还有维修价值的可以维修后再卖，对于受损严重但零整比较高的车型，零件会被拆解后再销售，用于车辆修理。”

业内对于水淹车等级的划分略有不同，但从是否具有维修价值的角度出发基本相似，大致可分为三类：第一类是水深超过车轮，涌入了车内；第二类是水深超过了仪表盘；第三类是积水漫过车顶。业内人士普遍认为，前两类是完全可以拍卖的。而且，泡水车拍卖公开透明，所有车辆都可以根据车架号在保险公司查询到是否是事故车或者泡水车，参与拍卖的竞买人主要是有资质的修理厂。

“车辆拍卖成功后，保险公司都会帮助车主过户。一般是保险公司先帮助车主拿到车价较高的首款80％，剩下20％的尾款需要拍卖结束后完成过户才能拿到。”裴东说，泡水车流向市场的渠道无非是由二手车商直接从车主手中收购，经维修后流入二手车市场，或者是保险公司进行残值处理的“全损车”，由维修厂等竞拍后修复转售，“第二种情况更多一些”。

据河南省汽车行业商会统计，郑州市泡水车已超过40万辆。“这些泡水车，大部分会被保险公司定为全损，由保险公司处置。我们报废车企收到的一般是没有购买车损险，且残值很低的泡水车。”郑州四达废旧物资回收有限公司负责人刘晓辉介绍，车辆推定全损后，保险公司就会将车交给下游事故车处理公司对车辆进行处理，然后再拍卖给维修企业，“不过，全损车并不是说车辆报废或无法使用，很多全损车在维修后仍有再使用的价值，也因此才有拍卖的可能”。

人保财险河南省分公司工作人员马家斌表示，在2020年9月之前购买涉水险和2020年9月以后购买车损险的涉水车辆，都会获得保险理赔，保险公司比较建议采取推定全损的方式，即按照车损险保额整体赔偿车主损失，然后将车辆交由保险公司处理。“这对于保险公司而言，可以迅速解决问题，避免长期纠纷；对车主来说，也避免了过长的维修时间和过高的维修成本。”他说。

“可以修理和整备的泡水车，则会送厂维修整备后再二次转卖给二手车商，此类通常都是跨区域交易。”薛益在郑州经营一家汽车维修厂，他介绍，泡水程度很低的车很抢手，因为这类车不需要大修，简单修复后就能进入市场，“修复周期短、成本小，利润很可观”。

“正常售价在20万元至50万元的泡水二手车最抢手，这类车型一般为豪华品牌，修复后有不少公司购得作为接待用车或出租使用。”裴东说，中低端车型则一般流向更下沉的区域。

购买需谨慎

在郑州一大型停车场内，停放着约4000辆保全泡水车辆。“这是我们多个停车场中的一个。”北京博车网拍卖有限公司郑州分公司工作人员卫宏尚介绍，泡水车如果达到推定全损的标准，保险公司与车主协商确定后会将车拖走进行保全，“保全就是把车辆集中停放做预处理，分出等级。有维修价值的车辆会拍卖处理，没有维修价值或残值不高的车辆将会被注销或是拆解报废”。

“水淹车交易关键是公开透明。我们竞拍平台对参与竞拍的主体有资质审查，还需缴纳参拍及过户保证金，且必须在成交后的48小时内提车、45个工作日内完成修理和过户等所有手续，保证车辆流通过程透明。”卫宏尚说，车辆修复后，经相关车管部门的检测才能过户流转使用。

“现在对泡水车的维修技术已经很成熟。”薛益介绍，比如早期认为容易有隐患的电子系统和元件，都可以通过集成芯片判断问题并维修。

为鼓励车主置换新车，郑州市7月底发布《车辆受损报废车主购置新车补贴办法》，符合条件的车主购置新能源汽车时，每辆最高可享受1.5万元的补贴。不少车企、经销商也制定了置换购车的福利政策。8月26日，郑州市消费者协会联合郑州市汽车流通行业协会、郑州市机动车鉴定评估行业协会共同发出倡议，要求郑州市汽车经销企业及二手车经营主体诚信经营，确保进入市场流通的泡水二手车行驶保安全、售后有保证。

“买二手车一定要谨慎，做一些必要的测试，比如把空调开到最大，拿一张白纸朝着风口看有没有尘土附着。或者看一下座位、脚踏板、转向柱等有无生锈痕迹。”在第三方机构做高级评估师的杜科表示，水淹车虽然价格便宜，但消费者一定要根据自身需要理性购买。购买前可以到4S店查看维修保养记录、发动机维修记录等，借此判断车辆具体情况。

“目前，国家并未明文规定一律禁止销售泡水车，一般认为涉水和半泡车辆经过严格规范的维修整备，并通过专业检测后是可以进入二手车市场的。”河南省二手车流通协会会长王俊海介绍，但全泡水车辆能否被划入二手车流通范围目前还没有明确规定，期待在相关法律法规上尽快建立标准。

“消费者可以通过签订购买合同规避泡水车风险。”河南仰天律师事务所专职律师李杰认为，不管是新车或泡水车，必须产品质量合格，符合国家标准和行业标准。同时，要保证消费者知情权，既然是泡水车，卖方应当提前明确告知消费者。如果在卖方没有明确告知的情况下购买到泡水车，消费者有权利依据《消费者权益保护法》主张索赔。（记者 夏先清 杨子佩）

(责编：张文婷、初梓瑞)