人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

新一轮太空大片来了！中国航天员带你领略壮美地球

2021年09月09日12:29 | 来源：人民网
小字号
世界第二大的咸水湖——乌鲁米耶湖，在7月的高温下，水分加速蒸发，水中的盐生杜氏藻产生胡萝卜素使整个乌鲁米耶湖呈现出迷人的锈红色，被白色盐滩包围的湖泊尽管美的令人心醉，但这红色却是她在干涸威胁下的呼救。航天员刘伯明摄
世界第二大的咸水湖——乌鲁米耶湖，在7月的高温下，水分加速蒸发，水中的盐生杜氏藻产生胡萝卜素使整个乌鲁米耶湖呈现出迷人的锈红色，被白色盐滩包围的湖泊尽管美的令人心醉，但这红色却是她在干涸威胁下的呼救。航天员刘伯明摄

人民网北京9月9日电 （记者赵竹青）犹如调色板的红色湖水、“大西洋的最后一滴眼泪”赛里木湖、时隔九年再见的“里海曲线”……9日，中国载人航天工程办公室官方发布神舟十二号航天员第二批在轨拍摄的高清图片——“壮美地球”专辑，航天员刘伯明与汤洪波带来新一轮的“太空大片”！

有网友留言直呼：“漂亮！ 好想去太空看看我们的家。”还有网友顺势发起了“点播”申请：“想在太空看长城。”

也有网友抒发感慨：“以后不用羡慕国际空间站了，泪目。”“棒棒哒！我们中国的航天摄影师将越来越多。”

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】
(责编：赵竹青、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
新一轮太空大片来了！中国航天员带你领略壮美地球
　　人民网北京9月9日电 （记者赵竹青）犹如调色板的红色湖水、“大西洋的最后一滴眼泪”赛里木湖、时隔九年再见的“里海曲线”……9日，中国载人航天工程办公室官方发布神舟十二号航天员第二批在轨拍摄的高清图片——“壮美地球”专辑，航天员刘伯明与汤洪波带来新一轮的“太空大片”！ 有网友留言直呼：“漂亮！ 好想去太空看看我们的家。”还有网友顺势发起了“点播”申请：“想在太空看长城。…
国家统计局：8月份CPI总体平稳 PPI同比涨幅扩大至9.5%
　　人民网北京9月9日电 （申佳平）今日，国家统计局发布2021年8月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据，其中，CPI同比上涨0.8%，环比上涨0.1%；PPI同比上涨9.5%，环比上涨0.7%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟对此表示，8月份，各地区各部门持续做好保供稳价工作，消费市场供应总体充足，价格平稳运行。…
客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部