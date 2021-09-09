人民网北京9月9日电 （记者赵竹青）犹如调色板的红色湖水、“大西洋的最后一滴眼泪”赛里木湖、时隔九年再见的“里海曲线”……9日，中国载人航天工程办公室官方发布神舟十二号航天员第二批在轨拍摄的高清图片——“壮美地球”专辑，航天员刘伯明与汤洪波带来新一轮的“太空大片”！

有网友留言直呼：“漂亮！ 好想去太空看看我们的家。”还有网友顺势发起了“点播”申请：“想在太空看长城。”

也有网友抒发感慨：“以后不用羡慕国际空间站了，泪目。”“棒棒哒！我们中国的航天摄影师将越来越多。”

(责编：赵竹青、章斐然)