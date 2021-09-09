人民网北京9月9日电 （申佳平）今日，国家统计局发布2021年8月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据，其中，CPI同比上涨0.8%，环比上涨0.1%；PPI同比上涨9.5%，环比上涨0.7%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟对此表示，8月份，各地区各部门持续做好保供稳价工作，消费市场供应总体充足，价格平稳运行。同时受煤炭、化工和钢材等产品价格上涨影响，工业品价格环比和同比涨幅均有所扩大。

CPI总体平稳 猪肉价格同比下降44.9%

数据显示，从环比看，CPI上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，食品价格由上月下降0.4%转为上涨0.8%，影响CPI上涨约0.14个百分点。食品中，受多地散发疫情、强降雨及高温天气影响，鲜菜和鸡蛋价格分别上涨8.6%和8.4%，涨幅比上月分别扩大7.3和7.4个百分点；猪肉供给持续增加，价格继续下降1.4%，降幅比上月收窄0.5个百分点；水产品大量上市，淡水鱼和虾蟹类价格分别下降3.3%和4.0%。非食品价格由上月上涨0.5%转为下降0.1%，影响 CPI下降约0.05个百分点。非食品中，工业消费品价格由上月上涨0.4%转为下降0.2%，主要是受国际原油价格下降影响，汽油和柴油价格由涨转降带动；服务价格由上月上涨0.6%转为持平，主要是受疫情影响，飞机票、旅游和宾馆住宿等出行类服务消费受到抑制，价格由涨转降。

从同比看，CPI上涨0.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，食品价格下降4.1%，降幅比上月扩大0.4个百分点，影响CPI下降约0.77个百分点。食品中，猪肉价格下降44.9%，降幅比上月扩大1.4个百分点；淡水鱼价格上涨25.4%，涨幅回落5.5个百分点；鸡蛋和食用植物油价格分别上涨15.9%和9.4%，涨幅均有回落。非食品价格上涨1.9%，涨幅比上月回落0.2个百分点，影响CPI上涨约1.58个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨2.5%，涨幅回落0.3个百分点，其中汽油和柴油价格分别上涨22.7%和25.2%，涨幅均有回落；服务价格上涨1.5%，涨幅回落0.1个百分点，其中飞机票和宾馆住宿价格分别上涨31.6%和2.8%，涨幅均有回落。

董莉娟表示，据测算，在8月份0.8%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.2个百分点，比上月回落0.3个百分点；新涨价影响约为0.6个百分点，比上月扩大0.1个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

PPI涨幅扩大 受黑色金属等价格上涨影响较大

数据显示，从环比看，PPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，生产资料价格上涨0.9%，涨幅扩大0.3个百分点；生活资料价格持平。从主要行业看，受需求旺盛叠加供应整体偏紧影响，煤炭开采和洗选业价格上涨6.5%；前期原油、煤炭等价格上涨较多，推动国内中下游行业价格继续上涨，其中化学原料和化学制品制造业价格上涨1.9%，涨幅扩大1.1个百分点；受近期进口天然气价格快速上涨带动，国内燃气生产和供应业价格上涨1.7%，涨幅扩大1.5个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业价格均由降转涨，分别上涨2.2%和1.4%。

从同比看，PPI上涨9.5%，涨幅比上月扩大0.5个百分点。其中，生产资料价格上涨12.7%，涨幅扩大0.7个百分点；生活资料价格上涨0.3%，涨幅与上月相同。主要行业中，煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业、石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业价格涨幅在21.8%-57.1%之间，合计影响PPI上涨约7.9个百分点，超过总涨幅的八成。其中，煤炭开采和洗选业、化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业价格涨幅分别扩大11.4、2.7和1.1个百分点，是同比涨幅扩大的主要原因。

董莉娟指出，据测算，在8月份9.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.8个百分点，比上月回落0.3个百分点；新涨价影响约为7.7个百分点，扩大0.8个百分点。

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