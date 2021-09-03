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划重点！证监会回应设立北京证券交易所有关问题

2021年09月03日21:13 | 来源：人民网
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人民网北京9月3日电 （记者罗知之）“以新三板精选层为基础组建北京证券交易所”“新股上市首日不设涨跌幅限制，上市次日起涨跌幅限制为30%”“处理好与沪深交易所错位发展和互联互通的关系”，证监会今日召开例行新闻发布会，介绍北京证券交易所成立相关情况。

以新三板精选层为基础组建北京证券交易所

新三板是资本市场服务中小企业的重要探索，自2013年正式运营以来，大力简政放权，持续改革创新，不断探索内部分层管理，2016年初步划分为创新层、基础层，2020年设立精选层，同时引入转板上市、公开发行和连续竞价交易，逐步形成了与不同层次企业状况相适应的差异化发行、交易等基础制度，建立了“基础层、创新层、精选层”层层递进的市场结构，可以为不同阶段、不同类型的中小企业提供全口径服务。其中，精选层经过一年来的实践，已经初步具备了服务中小企业的公开市场功能。

证监会立足服务构建新发展格局，坚持金融供给侧结构性改革，以新三板精选层为基础组建北京证券交易所，推动完善中国特色多层次资本市场体系，在新三板前期改革探索的基础上，进一步提升精选层的法律地位和市场功能，突破体制机制上的发展瓶颈，建设一个为创新型中小企业量身打造的交易所，探索新三板支持服务中小企业科技创新的普惠金融之路。

新股上市首日不设涨跌幅限制，自次日起涨跌幅限制为30%

交易制度方面，坚持精选层较为灵活的交易制度，实行连续竞价交易，新股上市首日不设涨跌幅限制，自次日起涨跌幅限制为30%，增加市场弹性。坚持合适的投资者适当性管理制度，促进买卖力量均衡，防范市场投机炒作。

维持“有进有出”“能进能出”的市场生态

退出安排方面，维持“有进有出”“能进能出”的市场生态，构建多元化的退市指标体系，完善定期退市和即时退市制度，在尊重中小企业经营特点的基础上，强化市场出清功能。建立差异化退出安排，北京证券交易所退市公司符合条件的，可以退至创新层或基础层继续交易，存在重大违法违规的，应当直接退出市场。

北京证券交易所采取公司制

从管理体制上看，北京证券交易所采取公司制，按照《公司法》《证券法》《证券交易所管理办法》等相关规定，可以借鉴国际成熟交易所最佳实践，不断优化治理机制，加强党的建设，提升治理能力，形成透明、高效、廉洁治理文化，为交易所多种形式改革积累经验。

处理好与沪深交易所错位发展和互联互通的关系

为促进形成各有侧重、相互补充的中国特色多层次资本市场体系，北京证券交易所将坚守服务创新型中小企业的初心和使命，坚持差异化的制度安排，突出市场特色，处理好与沪深交易所错位发展和互联互通的关系。

北京证券交易所主要服务创新型中小企业

从融资端看，北京证券交易所主要服务创新型中小企业，有些企业在具备较强创新能力和较大发展潜力的同时，也具有业绩波动大、经营风险较高等特点，容易受到外部环境冲击。从投资端看，北京证券交易所以合格投资者为主，投资偏好和行为特征与一般散户存在较大差异，交易相对低频理性，持股期限相对较长，更加关注企业成长带来的中长期收益。

(责编：罗知之、吕骞)

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