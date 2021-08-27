海南自贸港
首架“零关税”进口飞机亮相
2021年08月27日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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8月24日，海南自贸港首架“零关税”进口直升机在海口市琼山区金林海口甲子通用机场内，完成相关安装调试、交付运营。
这架直升机在进口过程中，免征关税、进口环节增值税等61.3万元，减免幅度约为15%，标志着海南自贸港“零关税”进口交通工具及游艇商品实现海陆空全覆盖。
石中华摄（影像中国）
《 人民日报 》（ 2021年08月27日 09 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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