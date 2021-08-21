人民网北京8月21日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，浦梅铁路福建建宁至冠豸山段近日正式进入动态验收阶段，为九月底具备开通运营条件做好准备。

据悉，福建建宁至冠豸山段位于福建省西北山区，2016年11月开工建设，正线全长162公里，设计时速160公里，为国铁I级单线电气化铁路。

该线路起自建宁县北站，终至冠豸山南站，沿途经建宁、宁化、清流、连城县等4个行政县，沿线设建宁县北、建宁南、宁化、清流、连城、冠豸山等16座车站。

据了解，动态验收是指铁路部门根据设计和相关技术标准，采用检测列车在规定速度内对铁路线路的系统状态、功能和性能进行检测，确保线路达到开通运营条件。

中国铁路南昌局集团有限公司相关负责人表示，该线路将与赣瑞龙铁路、龙漳铁路、福厦铁路、昌福铁路形成闭环，扩大环闽动车圈的辐射范围，将闽西北革命老区纳入环闽铁路通道，宁化、清流等闽西北革命老区将结束没有铁路的历史，进一步拉动福建西部山区特别是革命老区的经济社会快速发展。

据悉，浦梅铁路连接福建浦城和广东梅州，是海峡西岸经济区铁路网规划项目之一，是连接赣龙铁路、昌福铁路、合福铁路的重要干线，完善海西铁路网的重要项目。

线路走向由浦城站引出，经武夷山、邵武、建宁(泰宁)、宁化、清流、连城(莲峰镇)、冠豸山(朋口镇)后通过赣瑞龙铁路至龙岩，与龙厦线连接，设计时速160公里，全长500余千米。

此外，据国铁集团南昌局介绍，在宁化、清流与该线路共线相交的兴泉铁路，预计9月份也将具备开通运营条件，兴泉铁路是东南沿海通往中西南地区铁路通道的重要组成部分，是一条以开发沿线国土资源，服务闽、赣两省老区苏区为主的区域客货共线铁路。

据悉，这条铁路建成通车后，将结束江西宁都、石城、福建宁化、清流、明溪、大田、德化、永春8个原中央苏区县不通铁路的历史。有效拉动江西中部沿线地区经济、社会的发展，将更加提升东南沿海交通运输能力，完善区域路网布局具有重要意义。

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