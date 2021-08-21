人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

多条铁路预计九月底开通 将结束多地不通铁路的历史

2021年08月21日14:44 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月21日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，浦梅铁路福建建宁至冠豸山段近日正式进入动态验收阶段，为九月底具备开通运营条件做好准备。

据悉，福建建宁至冠豸山段位于福建省西北山区，2016年11月开工建设，正线全长162公里，设计时速160公里，为国铁I级单线电气化铁路。

该线路起自建宁县北站，终至冠豸山南站，沿途经建宁、宁化、清流、连城县等4个行政县，沿线设建宁县北、建宁南、宁化、清流、连城、冠豸山等16座车站。

据了解，动态验收是指铁路部门根据设计和相关技术标准，采用检测列车在规定速度内对铁路线路的系统状态、功能和性能进行检测，确保线路达到开通运营条件。

中国铁路南昌局集团有限公司相关负责人表示，该线路将与赣瑞龙铁路、龙漳铁路、福厦铁路、昌福铁路形成闭环，扩大环闽动车圈的辐射范围，将闽西北革命老区纳入环闽铁路通道，宁化、清流等闽西北革命老区将结束没有铁路的历史，进一步拉动福建西部山区特别是革命老区的经济社会快速发展。

据悉，浦梅铁路连接福建浦城和广东梅州，是海峡西岸经济区铁路网规划项目之一，是连接赣龙铁路、昌福铁路、合福铁路的重要干线，完善海西铁路网的重要项目。

线路走向由浦城站引出，经武夷山、邵武、建宁(泰宁)、宁化、清流、连城(莲峰镇)、冠豸山(朋口镇)后通过赣瑞龙铁路至龙岩，与龙厦线连接，设计时速160公里，全长500余千米。

此外，据国铁集团南昌局介绍，在宁化、清流与该线路共线相交的兴泉铁路，预计9月份也将具备开通运营条件，兴泉铁路是东南沿海通往中西南地区铁路通道的重要组成部分，是一条以开发沿线国土资源，服务闽、赣两省老区苏区为主的区域客货共线铁路。

据悉，这条铁路建成通车后，将结束江西宁都、石城、福建宁化、清流、明溪、大田、德化、永春8个原中央苏区县不通铁路的历史。有效拉动江西中部沿线地区经济、社会的发展，将更加提升东南沿海交通运输能力，完善区域路网布局具有重要意义。

(责编：罗知之、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
多条铁路预计九月底开通 将结束多地不通铁路的历史
　　人民网北京8月21日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，浦梅铁路福建建宁至冠豸山段近日正式进入动态验收阶段，为九月底具备开通运营条件做好准备。 据悉，福建建宁至冠豸山段位于福建省西北山区，2016年11月开工建设，正线全长162公里，设计时速160公里，为国铁I级单线电气化铁路。…
《财米油盐》｜“双减”，减的是什么？
　　编者按：近日，中共中央办公厅、国务院办公厅正式发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。“双减”政策将给家庭带来哪些变化？如何影响教育行业？学校又将如何提高教学质量，帮助学生全面发展？8月21日起，人民网《财米油盐》栏目推出《“双减”来了》全媒体系列报道，带你进一步了解最新教育改革政策。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部