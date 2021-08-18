人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

国家开发银行：“三大礼包”服务护航“寒门学子”实现梦想

2021年08月18日15:03 | 来源：人民网
小字号

近日，据国家开发银行消息，国家开发银行将携手有关金融同业推出“金融普惠行动”，为获国家开发银行助学贷款资助的学生提供包含奖学金、实习岗位、就业岗位等“三大礼包”服务。

据介绍，此次国家开发银行推出的“三大礼包”包括：一是共同设立每年总额超1亿元的专项奖学金，对获批助学贷款的优秀学生给予资助，进一步解决家庭经济困难学生在校期间的后顾之忧；二是共同为借款学生每年提供超过2万个实习机会，帮助学生提升本领，做到“扶上马，送一程”；三是共同为贷款学生每年提供超过2000个就业岗位，实现“就业一个人，带动一家人，改变一代人”。国家开发银行也将继续通过为借款学生举办专场招聘会等多种形式，帮助大学生尽快实现就业；为广大受资助学子提供求职技能培训、创业创新大赛、保险保障、创业贷款等服务，帮助受资助学生锻炼技能、增长知识。

国家开发银行普惠金融部相关负责人表示，所有国家开发银行助学贷款的受资助学生将自动取得此次“金融普惠行动”大礼包获取资格。其中，品学兼优、家庭经济尤为困难、多次续贷助学贷款的学生将优先获得支持。从2005年开始，国家开发银行已累计发放助学贷款2292亿元，支持1477万家庭经济困难学子圆了大学梦，平均每6名大一新生中就有1名学生获得开发银行贷款支持。下一步，国家开发银行将继续加大助学贷款服务力度，提升服务质效，为家庭经济困难学生的实现梦想保驾护航。

据悉，国家开发银行经办的国家助学贷款目前正在受理中，需要办理的学生，可登录国家开发银行学生在线系统（生源地信用助学贷款学生在线系统https://sls.cdb.com.cn；高校助学贷款学生在线系统https://www.csls.cdb.com.cn），填写信息，提交申请。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
生态环境部：“十三五”期间 15万个行政村完成农村环境的综合整治
　　人民网北京8月18日电 （记者李楠桦）“截止到2020年底，农业农村治理攻坚战所确定的8项主要指标、22项重点任务都顺利完成了。”今日，生态环境部部长黄润秋在国新办举行的“建设人与自然和谐共生的美丽中国”发布会上表示，“十三五”期间，15万个行政村完成了农村环境的综合整治，超额完成“十三五”目标。…
厚植全面建成小康社会绿色底色和质量成色 “十三五”污染防治攻坚战阶段性目标全面超额完成
　　人民网北京8月18日电 （王仁宏）“今年上半年，全国生态环境状况仍呈持续改善态势。PM2.5（细颗粒物）平均浓度同比下降2.9%，优良水体比例同比增长了1.1个百分点。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部