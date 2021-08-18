近日，据国家开发银行消息，国家开发银行将携手有关金融同业推出“金融普惠行动”，为获国家开发银行助学贷款资助的学生提供包含奖学金、实习岗位、就业岗位等“三大礼包”服务。

据介绍，此次国家开发银行推出的“三大礼包”包括：一是共同设立每年总额超1亿元的专项奖学金，对获批助学贷款的优秀学生给予资助，进一步解决家庭经济困难学生在校期间的后顾之忧；二是共同为借款学生每年提供超过2万个实习机会，帮助学生提升本领，做到“扶上马，送一程”；三是共同为贷款学生每年提供超过2000个就业岗位，实现“就业一个人，带动一家人，改变一代人”。国家开发银行也将继续通过为借款学生举办专场招聘会等多种形式，帮助大学生尽快实现就业；为广大受资助学子提供求职技能培训、创业创新大赛、保险保障、创业贷款等服务，帮助受资助学生锻炼技能、增长知识。

国家开发银行普惠金融部相关负责人表示，所有国家开发银行助学贷款的受资助学生将自动取得此次“金融普惠行动”大礼包获取资格。其中，品学兼优、家庭经济尤为困难、多次续贷助学贷款的学生将优先获得支持。从2005年开始，国家开发银行已累计发放助学贷款2292亿元，支持1477万家庭经济困难学子圆了大学梦，平均每6名大一新生中就有1名学生获得开发银行贷款支持。下一步，国家开发银行将继续加大助学贷款服务力度，提升服务质效，为家庭经济困难学生的实现梦想保驾护航。

据悉，国家开发银行经办的国家助学贷款目前正在受理中，需要办理的学生，可登录国家开发银行学生在线系统（生源地信用助学贷款学生在线系统https://sls.cdb.com.cn；高校助学贷款学生在线系统https://www.csls.cdb.com.cn），填写信息，提交申请。

(责编：曹淼、李源)