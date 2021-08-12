王仁宏

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近日，多城第二轮集中供地先后 “刹车”。

8月11日，青岛市自然资源和国土局发布公告称，7月30日青岛公示的第二批次集中出让的100宗地拍卖活动因故“终止”。

8月6日，深圳公共资源交易中心发布公告，叫停了第二批集中供地挂牌出让工作。

8月10日，天津市规划和自然资源局公布“延后”供地出让时间，称第二批集中供地中61宗国有建设用地挂牌时间延长至2021年8月31日，竞买保证金到账截止时间及竞买报名截止时间统一调整为2021年9月8日16:30。

此外，参照此前规划，第二轮延后供地计划的还有北京、广州，原计划于7、8月份推出第二轮集中供地地块，均已推迟。

……

为何多地调整第二批土地供应时间表？有观点认为，这或许与近期房地产市场调控不断趋严有关。

第二轮集中供地或迎更高要求

今年以来，我国多次重申“房住不炒”的长效机制。

7月22日，加快发展保障性租赁住房和进一步做好房地产市场调控工作电视电话会议召开。会议指出，要加快完善“稳地价”工作机制，优化土地竞拍规则，建立有效的企业购地资金审查制度。

同日，住建部和央行分别对保障性租赁住房、房地产调控、房地产金融调控发表权威解读。住建部相关负责人在解读中表示，未来要着力建立房地联动机制，推广北京市的做法，并对调控工作不力、房价上涨过快的城市坚决予以问责。

“优化土地竞拍规则”“推广北京市做法”“限房价、控地价、提品质”……这些无疑对第二轮集中供地提出了更高要求。

“适当延长供地的时间或中止土地出让，目的也是为了让房企更好理解竞品质的规则，做足功课。”易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，北京市做法主要体现为“竞品质”。这将对房企参与竞拍形成产生更大约束，倒逼房企加大对单一地块的研究力度，提升房屋建造品质。

一线城市土地出让活动具有强示范性

土地是房地产市场源头，调控地价对稳定房地产市场至关重要。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，一线城市土地出让规则如何确定，对其他城市具有很强的示范作用，对下半年房价走势及预期也会产生很大影响，所以土地出让活动需慎之又慎。

值得注意的是，在总结首轮集中供地之后，多地在完善“房地价联动”基础上，进一步控制地块溢价率，增加“竞品质”“摇号”等试点，持续为供地规则打“补丁”。

以杭州为例，在第二轮土拍规则上，杭州首次在十城区推出“竞品质”试点地块。到达封顶价后，取消“竞自持房屋”转为“竞无偿移交政策性租赁住房”。此举将提高房屋建成后新房的入市数量，加大住房供给保障。

此次延后土地出让日期的天津，则对第二轮推出的61宗地块最高限价进行了调整，设置溢价率上限为15%。到达溢价率上限后还将采取摇号、竞一次性报价等方式采取竞拍。“限价+摇号”将直接降低企业拿地成本，进一步实现公平竞争。

类似操作的还有无锡，其在第二轮集中土拍中重点调整了出让规模、供地结构，并将出让方式调整为“限地价+摇号”，同时明确限制“马甲”拿地。

可以预见，在“限价提质”新要求下，将有更多城市从供给端着手，调整土地出让规则，在落实“房住不炒”中为各方主体营造更加科学、合理的营商氛围，合力助推房地产市场平稳、健康发展。

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(责编：王仁宏、吕骞)