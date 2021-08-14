人民网记者 杜燕飞

在国际收支中，经常项目涉及货物、服务的跨境交易及个人用汇，与实体经济、百姓日常生活密切相关，是重要的民生工程。

近年来，国家外汇管理局经常项目管理司主动适应对外开放新形势，用深化改革的办法持续优化营商环境，陆续推出一揽子便利化举措，不断提升服务实体经济的能力和水平。

简政放权 提升贸易外汇收支便利化

“贸易外汇收支便利化试点后，我们可以通过电子化渠道向试点银行报送相关资料，每月可以节省6天单据整理时间。同时银行凭汇款指令仅需5分钟就为我们办理了1笔付汇，大大节约了我们往返银行的脚底成本，提升了企业资金周转效率。”某机电企业有关负责人高兴地说。

近年来，银行和企业依法合规意识和内部管理能力显著提升，对贸易结算便利化的诉求也愈加强烈。

2019年，国家外汇管理局经常项目管理司出台贸易外汇收支便利化试点政策，精简业务办理的流程与材料，赋予审慎合规、信用优良的银行与企业更多自主权，引导市场形成“企业越诚信、手续越便利”“银行越合规、审核越自主”的良性循环。

今年以来，进一步优化贸易外汇收支便利化试点实施方案，允许非关联企业服务贸易代垫分摊费用直接在银行办理，将退汇和离岸转手买卖纳入实施优化单证审核的业务范畴。截至目前，试点范围已扩大至全国24个地区。

同时，面对政务服务电子化趋势，国家外汇管理局经常项目管理司通过全国联网，丰富数据基础，实现核验入口、操作标准以及纸质与电子核验的“三统一”，支持银行跨地区、跨银行核验全国税务备案信息。

今年7月初，国家外汇管理局联合税务总局发布补充公告，便利“一次备案，多次付汇”，进一步扩大免于税务备案范围，拓宽网上办理渠道，进一步提升对外付汇便利水平。

目前，全国已办理22万笔网上核验，惠及企业逾4万家。部分银行将网银与税务备案核验系统连接，企业可通过网银发起服务贸易付汇申请，真正实现“足不出户”办理业务，节约了时间成本。

完善机制 提升服务实体经济效能

某华侨在国内居住期间突发心肌梗塞住院治疗，金额较大超过5万美元年度便利化额度，银行因其不能提供资金来源证明，无法立即办理外汇存款结汇用以支付医疗费用。

在电话了解其实际困难后，国家外汇管理局立即联系存款银行对其身份、工作、病情等相关情况予以核实，快速解决汇兑需求，老人得到了及时救治。

随着我国对外开放步伐加快，包括留学、跨国工作在内的人员跨国交流愈加频繁。根据业务属性，相关学费或薪酬收付及结算业务办理均具有连续性、周期性，但个人每次办理时向银行提交材料基本相同。

在了解到市场主体对办理流程有精简需求后，今年3月，国家外汇管理局经常项目管理司出台新政，进一步优化留学学费购付汇及薪酬结售汇手续，在首次提供真实性材料后，留学业务存续期内再次到同一银行办理时，无需重复审核，实现银行提效与个人便利的双落地。

同时，个人外汇业务涉及主体众多，用汇需求趋于多样化、个性化，客观上难以列举穷尽，在满足真实合规的基础上，国家外汇管理局按照“实质重于形式”原则，给予银行一定特殊业务办理的自主性，以妥善解决个人紧急合理汇兑需求。

以上率下 形成“以机关带系统”合力

为进一步提升服务水平，国家外汇管理局经常项目管理司在系统内建立、完善并固化头部银企常态化沟通服务机制，定期为市场主体解疑释惑，做好政策直传直达。针对主体反映集中的名录登记、真实性审核等问题，今年以来已陆续发布6期问题解答。

同时，密切跟踪并综合评估政策实施效果，通过按月向市场主体问需、问计、问效等方式，畅通市场沟通渠道，同步收集便利化案例400余例，主动了解并回应银企政策诉求近130项，疏通政策传导“堵点”，实现服务市场主体与夯实政策储备的同步落地，充分释放政策红利。

针对反映强烈的“急难愁盼”问题，国家外汇管理局经常项目管理司鼓励分局以“敢啃硬骨头”的精神攻坚克难，主动协调多部门会商，在依法合规前提下稳妥高效解决。

例如，新冠肺炎疫情下部分跨国公司营业收入受损，境外母公司可对其分销亏损予以补偿，由此产生对利润补偿款的业务需求。由于该类业务涉及货物、服务等多领域，业务复杂度较高，尚无可明确适用的外汇管理规定。

国家外汇管理局经常项目管理司指导分支机构深入研究利润补偿项下特别纳税调整相关法规，多次与税务、银行、会计师事务所等会商，最终在现行政策框架内高效解决该问题。

同时，及时总结分支机构工作经验，将此类业务操作规范以政策解答形式明确，推广至全国施行，为今后类似业务提供有效解决方案，有力优化营商环境。

下一步，国家外汇管理局经常项目管理司将继续以“促便利、防风险”为主线，持续推动“我为群众办实事”活动，把金融为民理念贯穿在政策制定、落地执行和履职全过程，用为市场主体解决的每一件“小事”，促成群众获得感提升这一件“大事”。

(责编：张文婷、吕骞)