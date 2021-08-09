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华为：鸿蒙系统升级用户已超5000万

2021年08月09日10:19 | 来源：人民网
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人民网北京8月9日电 （赵超）据华为官方消息，截至8月6日，华为鸿蒙系统的升级用户，已经超过5000万。

华为鸿蒙系统于今年6月2日正式发布。据介绍，鸿蒙系统是新一代智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供统一的语言。鸿蒙系统更便捷、更流畅、更安全，通过分布式技术让一套系统满足大大小小多种设备需求，实现弹性部署；将N个设备组合成1个“超级终端”，硬件互助、资源共享，根据个人需求自由调用。

今年7月初，华为方面表示鸿蒙系统的升级人数已经到达了3000 万，平均每秒就有8个用户升级。

华为公司此前预计，到2021年底，搭载鸿蒙的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。 

华为方面表示， 目前已经有20多款不同型号的华为手机可升级鸿蒙系统。在鸿蒙生态方面，已有美的、科大讯飞、苏泊尔等300多家合作伙伴加入鸿蒙生态，预计2021年有40多个主流品牌成为鸿蒙体验的新入口。

(责编：赵超、吕骞)

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