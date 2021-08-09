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海关总署：我国外贸进出口连续14个月正增长

2021年08月09日09:59 | 来源：人民网
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人民网北京8月9日电 （赵超）海关总署近日公布的数据显示，7月份当月，我国外贸进出口总值3.27万亿元，同比增长11.5％。我国外贸进出口总值连续14个月保持同比正增长，外贸持续向好。

据海关统计，今年前7个月，我国外贸进出口总值21.34万亿元，同比增长24.5%。其中出口11.66万亿元，同比增长24.5%；进口9.68万亿元，同比增长24.4%。

海关总署统计分析司司长李魁文表示，我国外贸月度进出口已连续保持了14个月的正增长，与2019年同期相比，今年前7个月进出口增速仍然达到了22.3%。

今年以来，我国经济持续稳定恢复，有力促进了进口快速增长。此外，全球经济逐渐复苏提振了国际贸易需求，有利于我国出口增长。据海关统计，今年前7个月，我国民营企业进出口10.23万亿元，同比增长31%，占我国外贸总值的47.9%，比去年同期提升2.4个百分点。

与此同时，我国积极开拓新市场，优化全球市场布局。我国对东盟、欧盟、美国、日本分别进出口3.12万亿元、2.96万亿元、2.62万亿元和1.37万亿元，同比分别增长24.6%、23.4%、28.9%和12.6%。其中，东盟为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的14.6%。同期，我国与“一带一路”沿线国家进出口合计6.3万亿元，同比增长25.5%。

(责编：赵超、吕骞)

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