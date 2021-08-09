肖逸思

日前，据德国媒体报道，受到全球芯片短缺影响，保时捷的车主无法提车。保时捷计划在部分车型上使用临时芯片代替，当真正的芯片有货时，再进行替换。

当然，这些临时芯片只会使用在车辆的非必要功能上，并不会对车辆的安全性产生影响。

与此同时，保时捷将会把车辆的必要芯片留给利润较高以及排放更低的车型，以完成减排任务。

今年以来，“缺芯”已经成为了全球汽车行业的通病。近日，不少车企再次发出预警，全球性芯片短缺局面正在对其产销造成不利影响，该局面预计将至少延续至明年。

不过，随着供需双方调整战略，以及各国政府加大对芯片产业的扶持力度，长期来看，芯片供需仍有望逐步回归平衡。

8月5日，富士康就宣布，已经以25.2亿元新台币（约合9080万美元）的价格收购了旺宏电子的一家芯片工厂。该公司计划制造汽车芯片，进军电动汽车市场。

被迫使用临时芯片

日前，保时捷公布了上半年财报数据。数据显示，今年上半年保时捷取得了不错的成绩，全球营业收入达165.3亿欧元（折合人民币1264.5亿元），同比增长33%。销售利润27.9亿欧元（折合人民币213.4亿元），实现16.9%的销售回报率，较去年同期显著提升。

销量方面，保时捷上半年在全球范围内共交付15.37万辆新车，比去年同期增长31%。从各区域市场表现来看，中国仍是保时捷最大单一市场，上半年交付量为48654辆，同比增长23%。

虽然上半年业绩报喜，但保时捷首席财务官Lutz Meschke对接下来三季度的表现并不乐观，他认为种种迹象都在提醒品牌必须要谨慎慢行。一方面是全球疫情变化仍然快速且难以预料，另一方面汽车芯片在接下来的第三季度将会面临明显考验。

公开资料显示，以德国、法国、英国为代表的汽车大国“缺芯”影响在6月份出现了加剧之势。德国汽车工业协会（VDA）曾表示，今年以来，德国的汽车产量“明显低于预期”，并将今年产量的增长预期从之前的13%下调至3%。在其发布的年中市场报告中，VDA预计今年德国将生产360万辆汽车，较上一次预测减少40万辆。

据悉，上个月宝马已经因为芯片供应不足，导致至少1万辆新车被迫暂停生产。而很多的保时捷车主也因受到全球芯片短缺的影响不能正常提车。

于是保时捷才计划用临时芯片替代非必要功能上的芯片使用，等芯片供应充足后，再用真正的芯片进行替换。虽说保时捷方面称不会对车辆安全造成影响，但此举是否会获得车主的同意仍未可知。

无独有偶，今年7月底，特斯拉在公布今年第二季度财报时，也透露了要用替代芯片的想法。其表示，为了应对全球性的“缺芯”危机，特斯拉重写汽车软件，以支持替代芯片。

此外，马斯克还对外明确了“缺芯”对其生产造成的影响：“芯片供应短缺从根本上成为影响特斯拉产量的一个因素，我们很难说这会持续多久，因为这基本上是我们无法控制的。看起来情况确实在好转，但很难预测。”

马斯克还考虑过自建芯片厂来解决“缺芯”问题，但这需要12到18个月的时间。

各国加快布局芯片产业

今年以来，“缺芯”就成了全球汽车产业亟待解决的问题。从年初开始，该问题就不断逼停全球各地的汽车生产厂。国内有蔚来，日系车包括丰田、本田、日产，美系福特等都公开透露过减产，或者暂时停产的计划。

据悉，由于芯片短缺，福特在7月限制或停止了旗下几家工厂的生产。福特预计2021年将因此损失110万辆的产量。

紧俏的行情也导致芯片价格大幅上涨，英飞凌、意法半导体等厂商相继调涨报价，部分涨幅高达30%。而部分经销企业囤积居奇、哄抬价格，最终到汽车厂商手里的芯片价格已经涨了十几二十倍，令汽车“缺芯”问题雪上加霜。

对此，8月3日，中国国家市场监管总局发布通知称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，市场监管总局已于近日根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。

穆迪分析师蒂莫西·尤伊指出，芯片短缺的主要原因在于，新的供应难以出现而需求却快速增长。扩建产能需要密集的资本，这也令芯片生产集中于少数几家公司。随着新一代芯片技术的升级，新的企业要想进入芯片领域将面临更大的障碍。

针对这一瓶颈，不少国家加快布局芯片产业，除加大投资力度外，在政策上也给予优惠。

尤伊表示，一旦政府开始采取补贴和税收优惠等措施，小企业将会有更多的机会进入低端芯片制造行业，这将会有效增加供应，尤其对缓解汽车芯片短缺更加有利。

(责编：赵超、陈键)