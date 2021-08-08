人民网北京8月8日电 （记者杜燕飞）信用评级是债券市场的重要基础性制度安排，关系到资本市场健康发展大局。近日，人民银行会同国家发改委、财政部、银保监会、证监会联合发布《关于促进债券市场信用评级行业健康发展的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》遵循市场化、法治化、国际化改革方向，从加强评级方法体系建设、完善公司治理和内部控制机制、强化信息披露等方面对信用评级机构提出了明确要求，同时强调优化评级生态，严格对信用评级机构监督管理。

近年来，我国债券市场规模日益壮大。人民银行日前公布的金融市场运行情况显示，截至今年6月末，债券市场托管余额为123.6万亿元。其中，公司信用类债券托管余额达29.3万亿元。

此前，人民银行副行长潘功胜在信用评级行业发展座谈会上指出，近年来，我国评级行业在统一规则、完善监管、对外开放等方面取得长足进步，但也存在评级虚高、区分度不足、事前预警功能弱等问题，制约了我国债券市场的高质量发展。评级行业应认真总结经验教训，坚持职业操守，勤勉尽责，努力提高评级能力，提升评级质量。

“评级机构作为债券市场的‘守门人’，对债券市场做出贡献的同时也存在一定问题，精准揭示信用风险的作用发挥还不够充分。”中债资信技术标准总部总经理霍志辉在接受人民记者采访时表示。

为此，《通知》一是要求评级机构加强评级方法体系建设，提升评级质量和区分度，另外对于信用评级机构一次性调整信用评级超过三个子级（含）的，应当立即启动全面的回溯检验，并公布未来采取改进措施。

二是加强信息披露，单独披露受评主体个体信用状况，最终评级结果考虑外部支持的情况，特别是，鼓励发行人选择两家及以上信用评级机构开展评级业务，鼓励信用评级机构开展主动评级、投资者付费评级并披露评级结果，发挥双评级、多评级以及不同模式评级的交叉验证作用。

三是择机适时调整监管政策关于各类资金可投资债券的级别门槛，弱化债券质押式回购对外部评级的依赖，将评级需求的主导权交还市场。

“上述措施从评级机构内部建设和外部评级生态等多方位进行规范，必将逐步纠正上述不够科学的评级现象，使得债券市场整体级别分布更加合理和科学，有助于评级结果准确性逐步提升，评级机构将逐步回归更好发挥揭示风险、服务债券定价参考等作用，从根本上遏制评级虚高，提升我国信用评级质量和竞争力，从而促进整个债券市场健康发展。”霍志辉说。

值得注意的是，《通知》明确提出了鼓励引入投资人付费评级，发挥双评级、多评级以及不同模式评级的交叉验证作用。对此，中债资信评级部门负责人李欣告诉人民网记者，过去投资人付费模式还处在探索阶段，对债券风险定价无法产生直接影响，无法发挥挤泡沫、降虚高的作用。此次相关鼓励政策和机制的落地，有助于评级行业良性、有序的发展。

业内人士认为，《通知》有利于提升信用评级质量和区分度，进一步发挥信用评级在风险揭示和风险定价等方面的作用，营造公平、公正的市场环境，推动信用评级行业更好服务于债券市场健康发展大局。

人民银行表示，下一步将继续会同有关部门加强对信用评级行业的监督管理，推动信用评级机构切实发挥债券市场“看门人”作用，助力债券市场持续健康发展。

(责编：李楠桦、吕骞)