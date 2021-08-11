原标题：本年度最值得观赏流星雨13日凌晨迎极大

新华社天津8月10日电（记者周润健）英仙座流星雨即将光临地球，带来属于北半球夏日的“甜蜜暴击”。天文科普专家介绍，英仙座流星雨8月13日凌晨将迎来极大，每小时的天顶流量预计在110颗左右。由于本年度另外一场大型流星雨--双子座流星雨正逢上弦月，月相不好，因此英仙座流星雨可以说是今年最值得观赏的一场流星雨了。

相对1月的象限仪流星雨和12月的双子座流星雨，观测同为北半球三大流星雨之一的英仙座流星雨的气温条件宜人得多，它的活跃期为每年7月中旬至8月下旬，流量大且稳定，其ZHR(在理想观测条件下，辐射点位于头顶正上方时，每小时能看到的流星数量)的理论值在百颗以上，而且从不爽约。该流星雨的群内流星速度适中，呈蓝绿色，亮流星较多，非常适合观赏和拍照。

由于8月10日是西方洛朗圣神的节日，因此在西方国家又把英仙座流星雨称为“圣洛朗的眼泪”。

天津市天文学会理事、天文科普专家修立鹏介绍，流星雨一般都会持续一段时间，短则几天，长则一个月。不过并不是整个周期都适合观测，每场流星雨都有一个极大出现的窗口期，所以弄清楚流星雨的极大时间非常重要。今年英仙座流星雨的极大出现在8月13日凌晨3时左右，好在农历七月初六的月亮会在12日22时左右下落，这之后，英仙座的辐射点会慢慢升高，观测条件在整个晚上是越来越好。

“如果在光污染非常小的郊外，还会看到美丽的银河静静地穿过英仙座，与绚丽的流星雨相映成趣。巧合的是，转天，也就是8月14日，就是我国最富浪漫色彩的七夕节，会让人心生无限遐想。”修立鹏说。

如何观测这场大型流星雨呢？海拔、天气、光害等情况都会影响看到流星的数量。极大发生时，如果在城市中心进行观测的话，很可能一晚上也看不到一颗流星；如果是在距离市中心不远的近郊，一小时能看到10颗左右流星；如果是在远离城市中心的远郊，一小时能看到50至60颗流星。修立鹏建议，在做好疫情防控的前提下，有兴趣的公众可选择8月12日21时过后至13日天亮前，寻一视野宽广、天气晴朗、海拔高、光害少的地方进行观测。“不一定要对着东北方天空的辐射点观看，拖着长尾巴的流星可能会在任何一个地方出现。”修立鹏提醒说。

(责编：赵竹青、陈键)