人民网北京8月10日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会今日发布了2021年二季度银行业保险业主要监管指标数据，二季度末我国银行业金融机构本外币资产336万亿元，同比增长8.6%。此外，2021年上半年商业银行累计实现净利润1.1万亿元，同比增长11.1%。

银行业和保险业总资产稳健增长。2021年二季度末，我国银行业金融机构本外币资产336万亿元，同比增长8.6%。其中，大型商业银行本外币资产136.2万亿元，占比40.5%，资产总额同比增长8.1%；股份制商业银行本外币资产60.3万亿元，占比18%，资产总额同比增长8.4%。

2021年二季度末，保险公司总资产24万亿元，较年初增加16439亿元，较年初增长7.4%。其中，产险公司总资产2.5万亿元，较年初增长8.5%；人身险公司总资产20.4万亿元，较年初增长7.1%；再保险公司总资产6088亿元，较年初增长22.8%；保险资产管理公司总资产965亿元，较年初增长26.9%。

银行业和保险业持续加强金融服务。2021年二季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额47.6万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额17.8万亿元，同比增速29.3%。保障性安居工程贷款6.5万亿元。

2021年上半年，保险公司原保险保费收入2.7万亿元，同比增长4.2%。赔款与给付支出7531亿元，同比增长21.4%。2021年上半年新增保单件数221亿件，同比下降7.4%。

商业银行信贷资产质量基本稳定。2021年二季度末，商业银行不良贷款余额2.8万亿元，较上季末增加25亿元；商业银行不良贷款率1.76%，较上季末下降0.05个百分点。

2021年二季度末，商业银行正常贷款余额156.2万亿元，其中正常类贷款余额152.4万亿元，关注类贷款余额3.8万亿元。

商业银行利润继续增加，保持较强风险抵补能力。2021年上半年，商业银行累计实现净利润1.1万亿元。平均资本利润率为10.39%，较上季末下降0.89个百分点。平均资产利润率为0.83%，较上季末下降0.07个百分点。

2021年二季度末，商业银行贷款损失准备余额为5.4万亿元，较上季末增加1746亿元；拨备覆盖率为193.23%，较上季末上升6.09个百分点；贷款拨备率为3.39%，较上季末上升0.02个百分点。

2021年二季度末，商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为10.50%，较上季末下降0.14个百分点；一级资本充足率为11.91%，较上季末下降0.01个百分点；资本充足率为14.48%，较上季末下降0.03个百分点。

商业银行流动性水平保持稳健。2021年二季度末，商业银行流动性覆盖率为141.21%，较上季末下降0.55个百分点；流动性比例为57.62%，较上季末下降0.85个百分点；人民币超额备付金率1.52%，较上季末下降0.28个百分点；存贷款比例（人民币境内口径）为78.08%，较上季末上升0.92个百分点。

保险业偿付能力情况方面，2021年第一季度末，纳入统计范围的保险公司平均综合偿付能力充足率为246.7%，核心偿付能力充足率为234%；100家保险公司风险综合评级被评为A类，72家被评为B类，4家被评为C类，2家被评为D类。

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